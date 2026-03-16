El precio de la gasolina y el diésel se mantiene en máximos, con incrementos de 4 céntimos el litro en una semana

El precio de los carburantes ha vuelto a subir como efecto de la segunda semana de la guerra de Irán y se deja notar en el bolsillo de familias, transportistas y profesionales que dependen del coche a diario.

Así, la gasolina 95, la de mayor consumo entre los conductores españoles, empezó la semana pasada en la provincia de Valencia en 1,69 euros por litro y la cerró el domingo 15 en 1,73, según datos del Ministerio de Transición Ecológica. El gasóleo A pasó de 1,81 a 1,85 euros, mientras que el gasóleo B, el que utiliza el sector agrario, avanzó de 1,42 a 1,45 euros. Todos ellos suman así un incremento de 0,04 céntimos por litro entre ambas fechas. Son precios medios, ya que cada estación de servicio aplica después su propia política comercial.

El alza se nota en cada repostaje. Llenar un depósito de 55 litros con gasolina 95 costaba al inicio de la semana unos 93 euros y terminó costando 95,2. En el caso del diésel, el salto fue más duro: de 99,9 euros a 102,08. La escalada castiga más al gasóleo debido a la menor producción local y una mayor dependencia de importaciones procedentes en buena parte de Oriente Medio.

La comparación con hace un año retrata mejor la magnitud del encarecimiento. En la misma semana de 2025, el diésel se situaba en 1,45 euros por litro, de modo que llenar un depósito equivalente costaba 79,77 euros, es decir, 23,03 euros menos que ahora. En gasolina 95, ese mismo repostaje salía por 83,6 euros (el litro costaba 1,52 euros), 11,6 euros por debajo del nivel alcanzado este domingo 15 de marzo.

El cierre de Ormuz

Detrás de esta nueva tensión asoma con claridad la guerra en torno a Irán y su impacto sobre el mercado energético mundial. La Agencia Internacional de la Energía advirtió en su informe de marzo de 2026 de que la guerra en Oriente Medio ha provocado una práctica paralización del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, uno de los grandes puntos neurálgicos del suministro mundial.

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En este contexto, el Gobierno mantiene abierta la vigilancia sobre la evolución del surtidor. En una entrevista publicada este domingo en Levante-EMV, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó que el Ejecutivo negocia medidas para amortiguar el impacto de la guerra sobre la economía y que está haciendo una "vigilancia reforzada" de los precios energéticos. El mensaje es claro: la crisis geopolítica ya no se mide solo en los mapas del Golfo, sino también en cada panel luminoso de las gasolineras españolas.