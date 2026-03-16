Las navieras elevan hasta 3.000 euros por contenedor los envíos a China por la guerra

Las empresas vinculadas al sector del comercio exterior alteran sus planes de importaciones y exportaciones de mercancías desde los puertos del Mediterráneo, incluido el de València. El conflicto bélico en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán tanto a los petroleros como al resto de buques mercantes está obligando a las navieras a cambiar sus rutas comerciales. La zona marítima ya no es segura y, al no poder cruzar de forma segura por el mar Rojo hacia el canal de Suez, los barcos que vienen de China, la India o el sudeste asiático con destino a Europa no tienen otra opción que rodear todo el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, lo que supone más tiempo de tránsito (unos diez días de navegación) y mayores costes de explotación para las navieras.

De hecho, las principales navieras que operan en Valenciaport, MSC, CMA-CGM, Maersk y Hapag-Lloyd, entre otras, han anunciado que aumentan los fletes y recargos tras la escalada de tensión en Irán. Se aplican tarifas de emergencia (EFS) de hasta 3.000 euros por contenedor y se han suspendido operaciones en el Golfo Pérsico.

La danesa Maersk, segunda mayor naviera del mundo, suspende de manera inmediata el transporte marítimo de mercancías en siete países de Oriente Próximo debido a la guerra en Irán. La decisión del gigante, que tiene carácter temporal, afecta a Emiratos Árabes Unidos, Omán (excepto el puerto de Salalah), Irak, Kuwait, Catar, Baréin y los puertos saudíes de Dammam y Jubail.

La suspensión se aplicará a todas las mercancías con destino u origen en esos países o que hagan transbordo en ellos, si bien la firma ha precisado que hará excepciones con medicinas, productos alimenticios críticos y otros bienes esenciales. Maersk ha recordado, igualmente, que no acepta mercancías peligrosas desde Israel o con destino al Estado hebreo, mientras que no aplica restricciones al resto de productos para ese país.

Ruta más larga

Para evitar la navegación por el mar Rojo y el paso del Canal de Suez los buques tienen que bordear Sudáfrica para llevar a Europa desde el Índico. Se trata de una ruta que añade unas 3.500 millas náuticas y unos nueve días extra al viaje, tomando las ciudades de Singapur y Róterdam, una de las arterias comerciales más importantes del mundo. De este modo, atravesando el Canal de Suez hay una distancia de 8.233 millas náuticas, un viaje que tarda en realizarse 34 días; mientras que por el cabo de Buena Esperanza esta distancia aumentaría a las 11.692 millas náuticas y un total de 43 días.

Según datos reflejados a inicios de 2026, los fletes marítimos han experimentado incrementos significativos, con reportes que indican subidas de casi un 16% en ciertas rutas, impulsados por tensiones geopolíticas y disrupciones operativas en la zona de influencia de Irán. Estas tensiones obligan a desvíos y añaden primas de riesgo a las tarifas, según reporta la Asociación de Cargadores de España con datos del World Container Index de Drewry.

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Sectores afectados

El sector azulejero de Castelló es uno de los más perjudicados debido a la necesidad de exportar a través de la zona de conflicto y la dependencia de materias primas. El mencionado conflicto en Oriente Medio ya está provocando el alza de precio de algunos insumos. De momento, los sectores más afectados son la agricultura y el transporte y la logística. De hecho, las organizaciones agrarias han alertado del alza de precios de los fertilizantes y el gasóleo.