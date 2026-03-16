Plenergy y Petroprix desafían a Repsol, Moeve y BP con gasolina hasta 15 céntimos más barata

Gasolineras independientes como Plenergy y Petroprix desafían a los grandes operadores, Repsol, Moeve y BP, con precios de la gasolina 15 céntimos más bajos, lo que implica una ventaja cercana a la bonificación de 20 céntimos al combustible aplicada por el Gobierno durante la guerra de Ucrania. Esta es una de las conclusiones de la nueva herramienta creada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con información semanal sobre los precios de los combustibles.

La herramienta fue publicada el viernes pasado por el organismo regulador, tras la petición del Gobierno de extremar la vigilancia sobre las gasolineras para evitar abusos de precios tras el inicio del conflicto en Irán. Y en ella se pueden consultar los precios de los carburantes en las estaciones de servicio por provincias, municipios, tipo de carburantes, precio antes de impuestos (Pai), precios de venta al público (PVP) y operadores, que se actualizarán cada miércoles.

En esta primera 'edición', el instrumento revela que, en las más de 12.000 gasolineras que hay en España, el precio del diesel se ha encarecido un 26% en las primeras dos semanas de la guerra (entre el 1 de marzo y el 13 de marzo) hasta alcanzar los 1,828 euros por litro y el de la gasolina ha escalado un 14% más, hasta los 1.708 euros por litro. Además, el diesel renovable ascendió un 20,7% (1,982 euros por litro) y la gasolina renovable un 10,6% (1,884 euros por litro). Eso implica un precio promedio durante el periodo de trece días de 1,678 euros por litro para el diesel y de 1,621 para la gasolina.

La evaluación también muestra que los grandes operadores con capacidad de refino, Moeve (antes, Cepsa), Repsol y BP son las estaciones de servicio con los precios más altos del país, mientras las gasolineras independientes y Ballenoil (del grupo Moeve) lucen los valores más baratos.

En este sentido, Moeve marcó un precio promedio entre el 1 y el 13 de marzo para el diesel de 1,736 euros por litro; Repsol, 1,730 y BP, 1,722 euros por litro. Son importes entre 15 y 13 céntimos más caros que los 1,578 euros por litro de Plenergy y los 1,594 euros por litro de Petroprix, las grandes marcas de estaciones de servicio independientes que hay en España. Las estaciones de Ballenoil se situaron en 1,585 euros por litro.

En el caso de la gasolina, Moeve registró un precio promedio de 1.664 euros por litro, mientras Repsol y BP se situaron en 1.660 euros por litro, lo que supone una diferencia de entre 8 y 6 céntimos con los grandes operadores independientes (Plenergy, con 1,578 euros por litro, y Petroprix, con 1,594 euros por litro) y de hasta 12 céntimos si se comparan con Ballenoil (1,542).

Sin anomalías

Después de que la vicepresidenta Sara Aagesen diera a conocer en una entrevista con EL PERIODICO que había pedido a la CNMC aumentar la vigilancia sobre las empresas energéticas tras la escalada de precios, la semana pasada la CNMC acordó incrementar la frecuencia de la publicación de su información sobre carburantes para hacerla semanal, al tiempo que anunció un refuerzo en el intercambio de información y análisis así como la coordinación con los ministerios competentes y con los operadores del mercado eléctrico (OMIE) y gasista (Mibgas).

En este sentido, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado este lunes que el organismo regulador no ha trasladado al Gobierno "la existencia de ninguna anomalía en la formación de precios" de los carburantes fruto de la vigilancia exhaustiva acordada.