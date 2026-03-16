Veganic Food Care impulsa una agricultura más sostenible con menos residuos y alimentos más seguros

Veganic ha anunciado el lanzamiento de Veganic Food Care, un nuevo proyecto estratégico con el que busca conectar a productores agrícolas, supermercados y cadenas de distribución para avanzar hacia una alimentación más segura, sostenible y adaptada a las nuevas demandas del consumidor.

La compañía, especializada en biosoluciones innovadoras, veganas y cruelty-free para la agricultura, señala que esta iniciativa se apoya en la implantación de protocolos completos de Manejo Integrado de Plagas (MIP/IPM) y en estrategias centradas en la salud del suelo. El objetivo es reducir de forma significativa el uso de químicos de síntesis, mejorar el impacto ambiental de la producción y reforzar la seguridad alimentaria.

Según explica la firma, el modelo también pretende facilitar a la cadena alimentaria el cumplimiento de la normativa sobre límites máximos de residuos (LMR), reducir riesgos reputacionales y comerciales y aportar una mayor consistencia y trazabilidad al suministro de frutas y hortalizas.

Un modelo colaborativo del campo al lineal

Veganic Food Care plantea un sistema de trabajo conjunto entre el equipo técnico de la compañía y los productores colaboradores, con programas personalizados de manejo agronómico aplicados directamente en las explotaciones agrícolas.

La propuesta combina herramientas de biocontrol, manejo integrado de plagas y mejora de la microbiota del suelo, en línea con su proyecto Veganic Planet Care. Con ello, la compañía busca reducir la dependencia de materias activas químicas y mejorar la gestión de resistencias frente a determinadas plagas y enfermedades.

Para supermercados y cadenas de distribución, el proyecto aporta varias ventajas, entre ellas la garantía de cumplimiento normativo, la reducción del riesgo de rechazo comercial, una base de suministro más homogénea y trazable, y una mayor alineación con los estándares de sostenibilidad y calidad que exige el mercado.

Además, la implementación técnica en campo corre a cargo del equipo especializado de Veganic junto con los responsables técnicos de las explotaciones, lo que permite a la distribución asegurar la producción conforme a sus estándares sin asumir directamente la gestión agronómica.

Caso de éxito en Almería

Como primera demostración práctica del proyecto, Veganic presentó en febrero sus Open Days en Almería, donde mostró un caso de éxito en cultivo de pepino snack en condiciones reales de producción.

De acuerdo con los datos facilitados por la empresa, el ensayo registró una reducción del 55 % en el uso de productos químicos sintéticos, manteniendo la misma eficacia frente a plagas y enfermedades. También se obtuvo una disminución de hasta 10 veces menos residuos en cosecha, una reducción del impacto ambiental del 60 %, un descenso del 60 % en materias activas químicas y un aumento del 13 % en la producción.

La compañía añade que estos resultados se tradujeron en una mejora de la rentabilidad del agricultor, con un ROI positivo cercano a 1 euro por metro cuadrado.

Veganic Food Care. / ED

Menos impacto ambiental y más seguridad alimentaria

Con este lanzamiento, Veganic refuerza su apuesta por modelos agrícolas que, según defiende, contribuyen a una alimentación más segura, transparente y responsable desde el origen.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía de promover una agricultura con menor impacto ambiental y una mayor calidad final de los alimentos, en un contexto en el que consumidores, distribución y reguladores exigen cadenas de suministro más sostenibles, trazables y alineadas con criterios de salud y seguridad.