La deuda pública sigue escalando: marca 1,707 billones, aunque modera su porcentaje respecto al PIB

El gasto público sigue subiendo, y conforme pasan los meses, la deuda de las administraciones públicas engorda en términos absolutos. La cifra de la deuda pública ascendió en el mes de enero a 1,707 billones de euros, lo que supone un alza del 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, el avance respecto al mes de diciembre es del 0,53%, desde los 1,698 billones de euros registrados en diciembre. Así, el déficit se elevó en 9.000 millones de euros en solo un mes.

En porcentaje respecto al PIB, no obstante, la deuda pública se ha moderado en enero. En el primer mes de año se sitúa en el 100,8% del PIB, lo que supone un 1% menos que en enero de 2024, tal y como se desprende de los datos divulgados hoy por el Banco de España (BdE). Pese los incrementos registrados en este primer mes del año, el dato de enero no supera el máximo histórico alcanzado en septiembre, cuando se situó en 1,709 billones de euros.

Atendiendo a las previsiones realizadas por el Ejecutivo, desde Moncloa se estima que la deuda pública se sitúe en el 100,9% del PIB en 2026, un nivel muy similar al registrado en el primer mes del año. En 2027, por otra parte, el Gobierno estima que se moderará hasta el 100% del PIB, y aún más en 2028, hasta el 99,1%. En un horizonte más prolongado, de cara a 2031 se estima que la deuda se despegue del 100% del PIB: al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Lejos del objetivo europeo

Aunque las proyecciones comprenden una moderación de la deuda considerable, no se especifica cuando logrará España situarse por debajo de los niveles prudentes del 60%, marcados por la Unión Europea. La última vez que el país logró este objetivo fue en 2009, hace 17 años, cuando el porcentaje marcó el 53,10% del PIB.

En términos de comparaciones europeas, España tiene la quinta deuda pública respecto al PIB más elevada de Europa: Grecia (154%), Italia (137%), Francia (113%) y Bélgica (104%) exhiben porcentajes mayores. La media de la UE se sitúa en el 82,1% del PIB, 18 puntos porcentuales menos que España. Solo 14 países de la UE sitúan su deuda en el objetivo prudencial marcado por Bruselas, y el porcentaje más bajo lo marca Estonia, con el 22,9%.

Crecen todos los componentes excepto los ayuntamientos

En cuanto a los subsectores, como viene siendo habitual, el déficit del Estado acaparó la mayor parte de los fondos. En enero se situó en 1,559 billones de euros, con un incremento interanual del 5,2%, lo que supone un 92% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 34.000 millones (2% del PIB), que representa una disminución del 6,6% respecto al mismo dato del año anterior.

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social situó en 136.178 millones, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 8% del PIB. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 338.543 millones de euros en enero de 2026, equivalente a un 20% del PIB, con una variación interanual del 1%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 20.786 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 9,2% inferior al importe registrado un año antes.