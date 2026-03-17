El tráfico del puerto de València crece un 18% con China mientras se desploma un 20% con EE UU

Las tensiones geopolíticas y la guerra arancelaria de Estados Unidos con el resto del mundo pasan factura al tráfico de mercancías del puerto de València en el arranque de 2026. La guerra en Oriente Medio todavía no se refleja en la estadística de los dos primeros meses de este año. Así las cosas, los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de València (APV) —València, Sagunt y Gandia— han movido 832.969 contenedores (TEU, unida de veinte pies o 6,1 metros de longitud) entre enero y febrero de 2026, lo que supone un descenso del 3,71 % respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de tráfico total, la APV ha canalizado 11,66 millones de toneladas de mercancías en el acumulado de los dos primeros meses del año, lo que representa un 7,81 % menos que en 2025.

Los contenedores llenos, directamente vinculados con las operaciones de importación y exportación, alcanzaron 613.886 TEU, con una variación del -6,03 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Mientras el tráfico con China se dispara (18%), en Estados Unidos se desploma (casi un 20%).

Desaceleración en febrero

En el mes concreto de febrero de 2026, el tráfico total de Valenciaport alcanzó las 5.932.095 toneladas frente a 6.433.072 toneladas en febrero de 2025, lo que supone un descenso del 7,79%. En cuanto a contenedores, también en febrero, el tráfico total se situó en 429.239 TEU (contenedores de 20 pies) frente a 444.802 TEU en febrero de 2025, lo que representa una caída del 3,50% (-15.563 TEU).

En datos interanuales (los últimos 12 meses) el tráfico total fue de 79.073.922 toneladas frente a 81.095.742 (-2,49%). En contenedores, se registraron 5.630.566 TEU frente a 5.557.934 TEU (+1,31%),

Por países, China se mantiene como el principal socio comercial de Valenciaport, con 146.202 contenedores gestionados en lo que llevamos de año y un crecimiento del 18,45 % respecto al mismo periodo del año anterior. Tras el gigante asiático figuran Argelia, con 46.353 TEU (-7,05 %), Estados Unidos, con 45.625 TEU (-19,93 %), y Turquía, con 32.871 TEU (-18,16 %), entre los principales orígenes y destinos del tráfico de contenedores del recinto valenciano.

Entre los mercados que registran los mayores incrementos de tráfico en el acumulado de enero y febrero, destacan Reino Unido, con un aumento del 54,38 %, seguido de China (+18,45 %), Francia (+11,26 %), Bangladesh (+9,67 %), Vietnam (+7,58 %) y Marruecos (+6,11 %), lo que refleja el dinamismo de varios mercados europeos, asiáticos y del entorno mediterráneo en los intercambios comerciales con Valenciaport.

En el lado contrario, los descensos más acusados se registran en Italia (-32,20 %), Arabia Saudí (-30,80 %) y México (-28,69 %). También presentan retrocesos relevantes Estados Unidos (-19,93 %), India (-18,53 %), Turquía (-18,16 %), Israel (-15,03 %) y Corea del Sur (-12,45 %), dentro de la evolución de los tráficos de contenedores canalizados por los puertos valencianos.

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Pasajeros

El Boletín Estadístico de Valenciaport publicado hoy indica que el tráfico de vehículos durante el mes de febrero ha crecido un 30,27 %, con un total de 45.154 unidades. En lo que va de año 80.957 vehículos han pasado por las terminales de València y Sagunt, un 10,62 % más. El tráfico de pasajeros ha registrado en febrero un aumento del 10,11 % hasta alcanzar las 53.644 personas. Durante los dos primeros meses de 2026, un total de 131.421 viajeros han pasado por las instalaciones de Valenciaport, un 11,23 % más.