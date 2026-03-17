La Comunitat Valenciana, en el radar turístico: la guerra de Irán abre la puerta a un posible 'desvío' de visitantes

El escenario bélico en Oriente Medio tras el ataque a Irán por parte de EE UU e Israel y las restricciones en parte del espacio aéreo de la región vuelven a situar a España —y en particular a la Comunitat Valenciana— en el radar de los destinos considerados seguros por los viajeros europeos. Empresarios y patronales reconocen que la situación podría convertirse en una oportunidad si el conflicto se prolonga en el tiempo, al tiempo que señalan que algunos viajeros ya preguntan por la posibilidad de cancelar o cambiar destinos.

La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, considera que "todavía es pronto" para medir el impacto real, pero recuerda que España ya ha vivido episodios similares en el pasado. "Es pronto, pero lo cierto es que España vuelve a emerger como destino seguro. Esto ya lo vivimos en la 'Primavera árabe' de 2010, que tuvo un gran impacto en España", explica. Según Montes, el momento en que estalla la crisis coincide con la planificación de las vacaciones estivales de muchos europeos, lo que podría influir en la elección final del destino. "Ahora que sobre todo los europeos y españoles están planificando sus vacaciones de verano, es posible que decidan elegir España como destino", añade.

El antecedente de la Primavera árabe

La experiencia de la Primavera Árabe, iniciada a finales de 2010 y principios de 2011, sirve como precedente para el sector. La inestabilidad en destinos competidores del Mediterráneo sur, como Túnez o Egipto, provocó entonces un importante desvío de turistas hacia España. En el caso de la Comunitat Valenciana, el efecto fue más moderado que en otros territorios, aunque esa inestabilidad "actuó como un factor exógeno favorable para la demanda internacional en la Comunitat Valenciana, ayudando a la recuperación tras la crisis económica", explica Montes.

Uno de los efectos más claros fue el desplazamiento de viajeros hacia zonas de costa consideradas seguras. Los grandes turoperadores internacionales buscaron alternativas en el Mediterráneo europeo y parte de ese flujo terminó recalando en la costa española. En el ámbito valenciano, el impacto se notó en el turismo vacacional de sol y playa, con destinos como Benidorm y la Costa Blanca entre los principales beneficiados. Algunas fuentes del sector aseguran que ya hay viajeros que consultan por la posibilidad de cancelar o cambiar destinos ya contratados y que les lleva a zonas cercanas a los países en conflicto.

Desde el sector hotelero de la ciudad de València se observa el escenario con cautela. El presidente del Gremi d'Hotels de València, Luis Martí, asegura que por el momento no se ha detectado un aumento concreto de reservas o paquetes turísticos vinculados a la situación en Oriente Medio.

No obstante, no descarta que ese escenario pueda materializarse si el conflicto se prolonga. "La gente está esperando a ver la evolución de los acontecimientos, por eso, de momento, no hay movimientos significativos. Si esto se alarga, los habrá", señala.

Martí recuerda, además, que los viajes de verano suelen planificarse con varios meses de antelación, por lo que el efecto de cualquier crisis internacional no suele percibirse de forma inmediata.

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Zonas más beneficiadas

En ese contexto, València podría situarse como una alternativa segura para quienes descarten destinos cercanos a la zona de conflicto. "En situaciones como la guerra de Irán, València puede tener la oportunidad de atraer turistas que descarten otros destinos por miedo", apunta. En su opinión, dentro del territorio valenciano los principales beneficiados serían la zona centro de la ciudad y, en la provincia, los destinos de costa, especialmente Gandia y Cullera.