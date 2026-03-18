La Comisión Europea pide que no se cierren centrales nucleares como la de Cofrentes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha instado a los Estados miembros a que no cierren las centrales nucleares porque pueden producir electricidad fiable y de bajo coste. Von der Leyen ha remitido una carta al Gobierno de España para pedir que retrase el apagón nuclear en un momento en el que se debate la extensión de la vida útil de Almaraz y la parada definitiva de Cofrentes está prevista para noviembre de 2030.

La titular de la Comisión Europea ha urgido a los jefes de Estado y de Gobierno a tomar medidas ante el golpe económico de una guerra larga por el impacto en el coste de la energía. En esta línea, Carlos Gil, secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, defendió ayer que el cierre de Cofrentes es un "suicidio energético".

En una carta enviada a los líderes de cara a la cumbre que celebran este jueves y este viernes, Von der Leyen defiende que la Unión Europea debe estar preparada porque el impacto económico del conflicto ya se está notando.

Amenaza grave

"Tenemos que estar preparados para más en caso de que el conflicto se prolongue. Nuestra respuesta debe ser directamente proporcional con la gravedad de las amenazas que afrontamos", escribió antes de un Consejo Europeo que iba a centrarse en la competitividad del continente, pero que ahora estará marcado por la respuesta a la guerra.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que esta crisis hace "aún más urgente" la necesidad de fortalecer la competitividad del bloque y la independencia de la UE para protegerse frente a futuras crisis externas y destacó que la cuestión más apremiante es la energía.

"Estamos actuando para gestionar el 'shock' energético inmediato y proteger nuestra economía. Al mismo tiempo (...) tenemos que avanzar rápidamente en los próximos pasos: medidas que rebajen los costes de la energía de manera más duradera", escribió la presidenta de la Comisión.

Abaratar la luz

Von der Leyen hizo hincapié en la necesidad de abaratar la electricidad, en particular con el despliegue de energías limpias. Además, "evitar la jubilación prematura de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden proporcionar electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones, también podría desempeñar un papel", añadió Von der Leyen, recordando que los Estados también pueden aliviar la factura de las industrias apoyándose en las reglas de ayudas de Estado del Pacto de Industria Limpia.

Los dos países que trabajan en el apagón nuclear son Bélgica y España. Bélgica tenía previsto el cierre total para 2025, pero en 2022 decidió posponer el apagón de sus dos reactores más modernos por un periodo de 10 años (hasta 2035) para garantizar su seguridad energética.

En el caso de España, el calendario de cierre nuclear pactado en 2019 entre las empresas y Enresa marca a Almaraz como la primera central en parar (algo que tiene que hacer entre 2027, en el caso del primer reactor, y 2028, en el caso del segundo). En octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron una solicitud "sin condiciones" para prorrogar la vida de la central extremeña tres años hasta 2030.

Las centrales nucleares de Ascó y Cofrentes serían las siguientes en apagarse según el calendario actual, concretamente en 2030 la de Cofrentes y entre 2030 y 2032 la de Ascó. Cofrentes generó el año pasado el 52 % de la energía producida en la Comunitat Valenciana y el actual Consell está en contra del cierre en cuatro años.

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, firma en el libro de visitas de Cofrentes, ante el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle. / Levante-EMV

"Dique de contención"

El secretario general del PPCV defendió ayer la continuidad de la central nuclear de Cofrentes como pilar fundamental para la estabilidad económica. Carlos Gil subrayó: “Cofrentes, Almaraz y nuestras centrales nucleares no son el problema; son, precisamente, el dique de contención contra la precariedad energética”.

Noticias relacionadas

“En Europa lo tienen claro y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo ha dicho sin ambigüedades: no podemos permitir cierres prematuros en un momento internacional tan frágil”, afirmó.