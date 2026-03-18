El mundo económico y social se cita en el balcón fallero de Levante-EMV

El balcón fallero de Levante-EMV reunió ayer a una nutrida representación del tejido empresarial, institucional y social de la Comunitat Valenciana, en una jornada marcada por el ambiente festivo y la tradicional mascletà en la plaza del Ayuntamiento. Hasta este enclave privilegiado acudieron empresarios, dirigentes de organizaciones sindicales, representantes del ámbito agrario, así como profesionales vinculados a la innovación, la universidad, colegios profesionales y de sectores del mundo de la comunicación.

Begoña Jorques, Cristina Argente e Íñigo Roy. / JM LOPEZ

Entre los asistentes destacaron los secretarios generales de UGT y CC OO-PV, Tino Calero y Ana García Alcolea, respectivamente, quienes compartieron impresiones en un contexto más distendido, propio de estas celebraciones. También estuvo presente el máximo responsable de la Unió Llauradora, Carles Peris, en representación del sector agrario valenciano.

Mercedes Caballero y Pablo Sánchez. / JM LOPEZ

Asimismo, acudieron representantes de agencias como Mediterránea de Medios, entre ellos Laura Arland, Rosa Sanz, Alfredo Fernández, Macarena, y Alejandro Blanch, consolidando la presencia del ámbito comunicativo. El sector de la innovación y las firmas tecnológicas también tuvo un papel destacado con la asistencia de perfiles como Victoria Majadas, presidenta de BIG BAN Inversores Privados, así como integrantes de la consultora Smart People Solutions, entre ellas Paula Sánchez de León, Rocío Esteve y María Fernández Guajardo, conferenciante con experiencia en compañías como Google y Meta. También se sumó Marta Rey, VicePresident of Research & Insights en Zillow y exdirectiva de Google, aportando una visión internacional al encuentro.

Cristina Recasens y Ramón Ferrando. / JM LOPEZ

Josep Sanchis, Carles Peris y Joan Carles Martí. / JM LOPEZ

En representación de los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana acudió el director general de Redit, Gonzalo Belenguer. Por su parte, el ámbito académico estuvo representado por el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València e investigador del IVIE, Ximo Maudos, quien también participó en las conversaciones mantenidas durante la jornada.

Gonzalo Belenguer, Aitana y Sofía Belenguer, Maite Domingo, Agustín Fernández, Jaime Fernández y Gema García. / JM LOPEZ

José Luis Zaragozá, Tino Calero y Maite Puertes. / JM LOPEZ

Victoria Majadas, Paula Sánchez de León, Rocío Esteve, María Fernández Guijardo, Marta Rey y Silvia Tomás. / JM LOPEZ

Del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) estuvieron presentes Violeta Frías, directora de gestión, y Ana Gómez, directora del colegio, reforzando la presencia de los colegios profesionales en este encuentro.

Laura Arland, Rosa Sanz, Olga Saeta, Macarena y Alejandro Blanch. / JM LOPEZ

Las directivas valencianas tampoco quisieron perderse la mascletà de uno de los días grandes de las Fallas desde el balcón fallero de Levante-EMV. Entre ellas, la directora de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP), Cristina Argente, que posó en el centro junto a la redactora de Levante-EMV Begoña Jorques y el subdirector Íñigo Roy, en una imagen que refleja la creciente presencia femenina en puestos de responsabilidad.

Roberto Melotti, Simona Sgarbim y Sofía Ros. / JM LOPEZ

Violeta Frías y Ana Gómez. / JM LOPEZ

Por parte del Comité de Gestión de Cítricos asistió el responsable de Comunicación, Rafael Quilis, representando a uno de los sectores clave de la economía valenciana.

Diego Romero, Vanesa Nadal y Juanma Romero. / JM LOPEZ

El sector inmobiliario también estuvo representado por la consultora Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, especializada principalmente en el segmento de lujo y con sede en la plaza de la Reina de València. A la cita tampoco faltó Alejandro Bermejo, presidente de la Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunitat Valenciana, quien acudió junto a Lorena Pérez, delegada comercial de Sweden & Martina.

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Lorena Pérez y Alejandro Bermejo. / JM LOPEZ

En el ámbito deportivo, el presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, se acercó al balcón y departió de manera distendida con el periodista Juanma Romero. También estuvieron presentes Maite Domingo, directora comercial de IMED, y Agustín Fernández, director médico de IMED Valencia IMED Colón, completando así una amplia representación de distintos sectores que quisieron compartir este momento emblemático de las fiestas falleras.