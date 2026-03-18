GUERRA EN ORIENTE MEDIO
Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en plena subida de precios de los carburantes
La petrolera dobla hasta después de Semana Santa las rebajas que aplica a gasolina y gasóleo a sus clientes habituales, hasta un máximo de 40 céntimos por litro, y da 5 céntimos extra a los transportistas
Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en pleno subidón de los precios de los carburantes por la guerra en Oriente Medio y de cara al arranque de la Semana Santa. Con los combustibles registrando subidas récord con el terremoto geopolítico como excusa y a las puertas de uno de los momentos del año en que más desplazamientos por carretera se concentran por las vacaciones, Repsol reta a sus rivales amplía las rebajas que aplica a los clientes particulares y transportistas profesionales que participan en sus programas de fidelización.
Repsol doblará los descuentos que ofrece a los clientes que utilizan su programa de fidelización y de pago Waylet desde este sábado y hasta después de Semana Santa, hasta el lunes 6 de abril. De manera habitual, la petrolera ofrece en sus 3.300 gasolineras a los conductores que paguen con Waylet descuentos de entre 5 y 20 céntimos por litro en función de las energías que tengan contratada con el grupo (luz, gas, autoconsumo solar…). En las próximas dos semanas y en pleno terremoto en el sector por los precios disparados de los combustibles, la compañía elevará estas rebajas hasta entre los 10 y los 40 céntimos por litro de carburante.
Además, para los profesionales del transporte y autónomos, Repsol aplicará un descuento adicional de 5 céntimos por litro a quienes cuenten con la tarjeta Solred. Un medida es compatible con las bonificaciones actuales que ya reciben transportistas y autónomos a través de este medio de pago. “Con esta decisión, Repsol da un paso adelante en su sector, como primera compañía en anunciar descuentos, como ya ocurrió con motivo de la invasión rusa de Ucrania, que tensionó los precios de los combustibles especialmente en 2022”, subraya la petrolera en un comunicado.
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