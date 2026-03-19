'Boom' emprendedor: la Comunitat Valenciana registra un 34 % más de nuevas empresas entre enero y febrero

La Comunitat Valenciana ha registrado entre enero y febrero un total de 3.130 nuevas empresas, lo que supone un 34 % más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra la sitúa por encima de la media nacional, que se quedó en un 23 %.

Son datos del estudio sobre demografía empresarial realizado por Informa D&B, compañía especializada en el suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing. El informe revela que solo en febrero se han contabilizado 1.734 creaciones en la Comunitat Valenciana, lo que se traduce en un avance del 54 % respecto al mismo mes de 2025 frente a la mejora del 37 % del conjunto nacional.

Cuánto y dónde se invierte

La inversión destinada a estas constituciones en la Comunitat Valenciana, según el informe, se eleva un 4 % desde enero, hasta cerca de 137 millones de euros, 70 de ellos desembolsados en febrero, un 9 % más en este caso. Las cifras de la media nacional se elevan un 13 % en el acumulado y un 26 % para el mes.

Construcción y actividades inmobiliarias, comercio y servicios empresariales son los tres sectores con más actividad constitutiva en la Comunitat Valenciana, con 867, 519 y 467 creaciones respectivamente. Por provincias, Alicante aporta 1.289, Castellón 309 y Valencia 1.532 las restantes.

En el conjunto nacional, en los dos primeros meses del año, Madrid lidera las constituciones con 5.094 (21 % del total), seguida por Cataluña con 4.725 (20 %) y Andalucía con 4.004 (17 %). Los principales incrementos en valor absoluto se han dado en Cataluña (1.099 más), la Comunitat Valenciana (792 más) y Andalucía (756 más). "El aumento es general, con las únicas excepciones de Aragón y Melilla", señalan desde Informa D&B.

España crece un 23 %

Desde enero se han constituido 23.769 empresas en España, un aumento del 23 % respecto al mismo periodo el pasado año. En febrero se han creado 12.651 sociedades, un 37 % más que en 2025 y un 14 % por encima de enero. Se trata de la cifra más alta registrada desde mayo de 2025, recoge el informe.

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El capital invertido para poner en marcha estas compañías asciende a 555 millones de euros en febrero, un 11% menos que en enero, pero un 26% por encima del mismo mes del año pasado. En el acumulado, la inversión suma más de 1.180 millones de euros, con un avance del 13%.