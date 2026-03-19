Transporte
Cinco trenes AVE sufren retrasos por una incidencia en un Ouigo Madrid-Sevilla
Adif interrumpió la circulación en la línea AVE Madrid-Sevilla a las 9:38 horas tras detectarse una alarma de eje caliente en un tren Ouigo, restableciéndose el servicio a las 10:14 horas
Redacción
La alta velocidad Madrid-Sevilla ha sufrido este jueves una interrupción de aproximadamente media hora a su paso por la provincia de Toledo debido a una incidencia en un tren de Ouigo, provocada por el sobrecalentamiento en una de sus rodaduras, lo que ha afectado a varios servicios ferroviarios con retrasos medios de unos 20 minutos.
Incidencia en la línea AVE Madrid-Sevilla a la altura de Toledo
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este jueves de la suspensión durante media hora de la alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de Toledo por el calentamiento en una rodadura de un tren Ouigo que hacía el trayecto desde la capital de España a Sevilla. Se han visto afectados cinco trenes, con un retraso medio de 20 minutos.
El incidente se ha producido a las 09:38 horas cuando un Ouigo Madrid-Sevilla se ha tenido que detener en vía I entre Mora, Orgaz y Urda --en la provincia de Toledo-- "por alarma de eje muy caliente", según ha explicado Adif a Europa Press.
A las 09:42 horas ha quedado interrumpida la circulación por la otra vía "para reconocimiento de la composición". En torno a las 10:14 horas se ha recuperado el servicio, tal como ha detallado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. El incidente ha obligado a cortar algo más de 30 kilómetros de vía.
- Guarda el secreto: Las siete mejores zonas de València para ver esta noche la espectacular Nit de Foc de Fallas
- Adiós a las verbenas de Fallas en València: tardeos, orquestas y discomóviles de este 18 de marzo
- Juan Roig: 'Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas
- Juan Roig y su familia se emocionan en la Ofrenda 2026 con su desfile ante la Virgen
- Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 17 de marzo
- La emoción de Marta Mercader ante la Virgen cierra el primer día de la Ofrenda
- La Ofrenda de las Fallas 2026, en directo: Sigue el desfile de este martes 18 de marzo
- La Ofrenda de Fallas en València 2026: horario y recorrido de las fallas