Conflicto de interés
Escribano (EM&E) rompe la fusión con Indra ante la presión del Gobierno
La industrial madrileña sostiene en un comunicado que "no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra y Escribano (EM&E)"
La compañía industrial madrileña especializada en componentes para la industrial militar Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) ha decidido este jueves dar por concluida la operación de fusión con Indra decide ante la presión del Gobierno ante el eventual "conflicto de interés" que existe entre ambas compañías. EM&E sostiene en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra y Escribano (EM&E)".
Esta decisión llega después de que el miércoles por la noche la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera a través de un duro comunicado la salida del presidente de Indra, Ángel Escribano, para poder realizar la integración entre Indra y EM&E. Cabe recordar que Escribano es propietario de EM&E junto a su hermano Javier, consejero dominical de Indra, y segundos máximos accionistas con el 14,3% de las acciones por detrás de la SEPI, que cuenta con el 28% del capital social de Indra.
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