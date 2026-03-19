Escribano (EM&E) rompe la fusión con Indra ante la presión del Gobierno

La compañía industrial madrileña especializada en componentes para la industrial militar Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) ha decidido este jueves dar por concluida la operación de fusión con Indra decide ante la presión del Gobierno ante el eventual "conflicto de interés" que existe entre ambas compañías. EM&E sostiene en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra y Escribano (EM&E)".

Esta decisión llega después de que el miércoles por la noche la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera a través de un duro comunicado la salida del presidente de Indra, Ángel Escribano, para poder realizar la integración entre Indra y EM&E. Cabe recordar que Escribano es propietario de EM&E junto a su hermano Javier, consejero dominical de Indra, y segundos máximos accionistas con el 14,3% de las acciones por detrás de la SEPI, que cuenta con el 28% del capital social de Indra.