La falta de citas previas en la ITV de Valencia colapsa las estaciones antes de Semana Santa

La falta de citas previas en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia de Valencia se ha convertido en un problema de primer orden a las puertas de la Semana Santa, uno de los periodos con mayor volumen de desplazamientos por carretera del año. A dos semanas del inicio de las vacaciones —con el Jueves Santo fijado este año el 2 de abril—, la práctica totalidad de los centros presentan una agenda colapsada.

Según ha podido comprobar este diario, las estaciones valencianas apenas ofrecen disponibilidad antes de la Semana Santa. En el mejor de los casos, aparece alguna cita suelta durante los últimos días de marzo (Utiel es la menos colapsada), generalmente fruto de cancelaciones de otros usuarios, que se agotan en cuestión de minutos. La consecuencia es que miles de conductores se enfrentan a la imposibilidad de regularizar la situación de sus vehículos antes de iniciar sus desplazamientos.

Sin disponibilidad hasta el 14 de abril

En estos momentos, quienes intentan obtener una cita deben asumir que, en la mayoría de los casos, no podrán pasar la inspección hasta después de las vacaciones. La primera fecha disponible se sitúa en torno al 14 de abril en estaciones como la de Llíria, mientras que en otras instalaciones —Massalfassar, Riba-roja, San Antonio de Benagéber, Xàtiva, Ontinyent o Sagunt— los plazos se extienden incluso más allá.

El escenario es aún más complicado en algunas de las estaciones con mayor demanda y que suelen presentar una etiqueta roja (la que indica el nivel de colpaso) bastante a menudo. Es el caso de Alzira, Gandia y Campanar, en València, donde directamente no existen citas ni en marzo, abril o mayo, ni calendario aún abierto para junio. Esta situación evidencia un cuello de botella en el sistema que se repite en periodos de alta movilidad.

Tráfico en las carreteras de València durante la operación salida de Semana Santa en 2024. / Germán Caballero

El problema no es menor. Circular con la ITV caducada está prohibido y puede acarrear sanciones económicas, además de la inmovilización del vehículo. Así, numerosos conductores se ven obligados a posponer viajes o a asumir riesgos legales en plena 'operación salida' de Semana Santa, cuando la Dirección General de Tráfico prevé millones de desplazamientos en todo el país.

Cuándo funcionarán las nuevas estaciones

Desde la Generalitat Valenciana se ha reconocido la elevada demanda en estas fechas y el martes publicó en el Diario Oficial (DOGV) la oferta pública de empleo de la Sociedad de Inspección Técnica de Vehículos S.A. (Sitval), que incluye la contratación de 73 nuevos trabajadores, una medida que el sector llevaba tiempo esperando.

Según ha podido saber Levante-EMV, los plazos para la presentación de documentación de los aspirantes a estas plazas se publicarán en la web de Sitval, aunque "aún tardará unos días en comunicarse", dicen desde la Conselleria de Industria, de la que depende Sitval.

Patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. / Patricia Martín/EP

Mientras tanto, añaden, la empresa puede contratar de manera provisional mientras dure el procedimiento del tribunal, que concluya con la adjudicación de las nuevas plazas.

Estas incorporaciones permitirán no solo reforzar la red de 27 estaciones —entre fijas y móviles— con las que cuenta actualmente la sociedad pública en toda la Comunitat Valenciana, sino además abrir tres nuevas estaciones provisionales, que estarán en Onda, Segorbe y Torrent.

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En cuanto a la puesta en marcha de estos nuevos puestos, desde la conselleria señalan que la intención es que entren en funcionamiento "después de Semana Santa y antes de verano".