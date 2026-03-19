Stadler mitiga el impacto de la dana y el parón alemán al crecer un 15% en facturación y duplicar los beneficios

Stadler AG, multinacional suiza propietaria de Stadler Rail Valencia -con fábrica en de trenes y tranvías en Albuixech- logró una una facturación de 4.077 millones de euros durante su ejercicio de 2025, lo que supone un incremento del 15% en comparación con el anterior. La corporación fabricante de material ferroviario consiguió duplicar sus ganancias netas (111 millones de euros) "a pesar del impacto de las inundaciones (dana) en las cadenas de suministro y logísticos de la compañía y de la situación económica en Alemania que sigue lastrando los beneficios", asegura esta empresa al presentar las cuentas de explotación de 2025.

Respecto a la revisiones para este año, tras mantener una cartera de pedidos valorada en 6.700 millones de euros en 2025, Stadler AG espera una cifra de negocio algo superior a los 5.500 millones, con un resultado bruto de explotación un 5% superior al del presente ejercicio. La cartera de pedidos pendientes supera los 35.000 millones, según la compañias.

Recuperación

"Las medidas de recuperación implementadas tras las inundaciones en Valencia comenzaron a surtir efecto y propiciaron una mejora en la segunda mitad del año. Sin embargo -asegura la dirección de la firma- el desastre meteorológico que azotó Valencia a finales de octubre de 2024 y los daños asociados a proveedores e infraestructuras siguen teniendo un impacto negativo en las cadenas de suministro, la producción y los ingresos". Así las cosas, Stadler "tuvo que reconstruir parcialmente las cadenas de suministro afectadas, recurrir a fuentes de suministro alternativas y adaptar los procesos de producción", comenta la compañía.

Las cadenas de suministro se estabilizaron a finales de 2025. No obstante, se prevé que las consecuencias de las graves inundaciones se sigan notando hasta 2027. A pesar del programa de recuperación lanzado por Stadler en 2025, las inundaciones están afectando a los costes y la entrega de vehículos ferroviarios. En 2024 no se generaron ingresos por valor de 350 millones de francos suizos (unos 385 millones de euros)" como consecuencia de la citada dana.

Fábrica de Stadler en Albuixech, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Además de los efectos de las tormentas en Valencia, la situación económica en Alemania sigue lastrando los beneficios. "Stadler -indica el informe de gestión- lleva implementando de forma constante su programa de mejora de la eficiencia en su planta de Berlín desde principios de 2025. Un futuro convenio colectivo firmado con el sindicato IG Metall en abril de 2025 está contribuyendo a fortalecer la competitividad".

Aranceles de EE UU

Los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense han afectado a Stadler, pero no en su totalidad. Stadler ha tenido que demostrar desde 2016 que al menos el 70% del valor de sus productos se genera en Estados Unidos y puso en marcha su propio taller de soldadura de aluminio para carrocerías en su planta de Salt Lake City, un proyecto que se había planificado mucho antes de la actual presidencia.

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Stadler Valencia afronta 2026 con una carga de trabajo histórica centrada en el megacontrato de hasta 504 tranvías (4.000 millones de euros) y la fabricación de trenes de Cercanías para Renfe, garantizando empleo durante una década. La planta de Albuixech produce estos pedidos clave, incluyendo unidades Citylink . Stadler logró a principios de este año un pedido de 35 locomotoras para la compañía estatal de Turquía por unos 270 millones. El país otomano se está convirtiendo cada vez más en tránsito clave para el transporte ferroviario de mercancías entre Europa, Asia y Oriente Medio.