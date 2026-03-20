La cesta de la compra cuesta hoy un 1,53 % más que hace un mes por el impacto de la guerra de Irán

La cesta de la compra se ha encarecido en el último mes un 1,53%, en la que constituye la mayor subida desde junio de 2025 y después de que en los últimos meses, incluso, los precios llegaran a bajar (aunque fuera un leve 0,90%), según los datos que recoge mensualmente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que considera que el incremento refleja ya "los primeros efectos de la subida de carburantes y energía como consecuencia de la guerra" de Oriente Próximo.

"En los últimos 30 días, las categorías que más han subido han sido frutas y verduras (5,78%), carnicería y charcutería (3,14%), bebidas (2,49%) y lácteos (1,86%)", asegura la entidad, que ha constatado que la ensalada de bolsa cuesta ahora un 22% más que hace un mes, las cebollas y los pimientos verdes son un 10% más caros, y los tomates, las manzanas y el queso fundido en lonchas han subido un 9%. Los entrecots y el zumo de naranja se han encarecido también un 6%.

Con esta nueva subida, indica la organización, se encarecen "aún más los precios de los alimentos que siguen siendo un 35,5% más caros que hace tres años", según sus estimaciones.

Eso sí, los productos de despensa prácticamente no han experimentado cambios, mientras que han bajado ligeramente el pescado (-0,45%) y los productos de droguería e higiene. En concreto, las mayores bajadas de precio en el grupo de alimentos básicos se han registrado en el café soluble descafeinado (-6%), las patatas (-5%), los macarrones (-4%) y las peras y el jamón cocido (que se han reducido ambos en un 3%).

Los datos se obtienen tras comprobar la evolución de los precios de 100 alimentos frescos y en conserva, junto con los productos de droguería e higiene más comunes en ocho cadenas de supermercados españolas: Alcampo, Ahorramas, Carrefour, Dia, Mas, Lidl, Mercadona y Supermercados El Corte Inglés.

Rebaja del IVA

Por todo ello, la OCU insiste al Gobierno para que reduzca el IVA en los alimentos básicos del 4% al 0% "al menos mientras dure la presión inflacionista de la guerra sobre la cesta de la compra", indica la entidad en un comunicado. Es una medida que ya se adoptó a mediados de 2022 cuando la guerra de Ucrania disparó también los costes de producción en el sector primario y encareció, de rebote, los alimentos. La organización de consumidores requiere que la rebaja se aplique "en la misma medida para la carne y el pescado, una partida difícil o muy difícil de afrontar para hasta un 40% de las familias" y que hace cuatro años no quedaron incluidos en la revisión del IVA.

Noticias relacionadas

Javi, de la pescadería Sunta, en el Mercat de la Concepció de Barcelona, elige para un cliente piezas de pescado azul . / Ferran Nadeu / EPC

De hecho, hace ya días que la federación de empresarios detallistas del pescado (Fedepesca) reclama también una bajada del impuesto para sus productos, y más ahora, con el estallido de la guerra con Irán. Fedepesca pide "al gobierno que se anticipe y que evite el encarecimiento de la cesta de la compra con una revisión del IVA de los alimentos a la baja, incluyendo los pescados, que quedaron excluidos en las medidas anticrisis en su momento" y recuerda que "en países europeos como Irlanda, Malta y Reino Unido, los productos del mar tienen un IVA cero de forma permanente; el Gobierno de Portugal eliminó en abril de 2023 el IVA para las principales especies pesqueras que se consumen en el país, y otros mantienen un tipo superreducido, como el 3% de Luxemburgo, el 5% de Alemania, Chipre, Hungría y Polonia o el 5,5% de Francia".