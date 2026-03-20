El Consell bloquea ayudas al sector agrario que impiden el acceso al campo a 677 jóvenes

Las ayudas del Consell para los jóvenes agricultores no llegan. La Unió Llauradora i Ramadera denuncia el retraso “injustificable” de la Conselleria de Agricultura en la resolución de las subvenciones a la primera instalación de jóvenes y de nuevos agricultores y ganaderos, una situación que mantiene actualmente bloqueados en estos momentos a 677 jóvenes en la Comunitat Valenciana que presentaron su solicitud.

El pasado 7 de enero finalizó el plazo en el que la Generalitat debía comunicar la resolución de los expedientes, indicando si las ayudas eran concedidas o no. Sin embargo, casi dos meses y medio después, los jóvenes solicitantes continúan sin recibir respuesta, lo que está generando una grave situación de incertidumbre y paralización de sus proyectos profesionales.

La Generalitat lanzó en 2026 ayudas directas de 2 millones de euros, enfocadas en la actividad agraria y el relevo generacional. Estas ayudas buscan compensar a quienes se jubilan y ceden su explotación, con un enfoque en la sostenibilidad y modernización. Se esperan ayudas a la instalación de jóvenes agricultores con importes que pueden llegar a los 80.000 euros combinando prima de instalación y modernización.

Campaña de visibilización

Ante esta situación, la Unió puso una campaña de visibilización en redes sociales con el objetivo de visibilizar el problema y exigir una solución inmediata. La campaña incluye la difusión de ocho vídeos protagonizados por jóvenes de distintas comarcas de la Comunitat Valenciana, en los que explican en primera persona las dificultades que están atravesando y reclaman a la conselleria que resuelva de manera urgente sus expedientes ante el incremento progresivo de los días de retraso y las consecuencias directas de esta situación.

Jévenes agricultores en busca de ayudas para garantizar el relevo generacional. / LEVANTE-EMV

Entre los principales problemas que está provocando la falta de resolución, la Unió destaca la imposibilidad de que los jóvenes puedan tramitar la solicitud de la PAC, formalizar contratos de arrendamiento o continuar con su proceso de incorporación al sector agrario. “Estamos hablando de personas que han decidido apostar por la agricultura y la ganadería como proyecto de vida y que ahora se encuentran completamente bloqueadas por la inacción de la Administración”, subraya la organización.

El secretario general de la Unió, Carles Peris, señala que “es inadmisible que una administración que habla constantemente de relevo generacional tenga a 677 jóvenes esperando sin resolución durante más de dos meses. No se puede anunciar públicamente la concesión de unas ayudas y después no comunicar oficialmente nada de los expedientes a las personas beneficiarias durante varios meses”.

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Falta de financiación

Según Peris, “este retraso no es un simple problema administrativo, sino una cuestión grave de gestión que está teniendo consecuencias reales sobre el futuro del sector agrario valenciano. Cada día que pasa sin resolución, y ya van 72, es un día perdido para estos jóvenes y un obstáculo más para garantizar el relevo generacional”. En este sentido, la organización propone a la Conselleria de Agricultura que garantice que "ningún joven quede fuera del sector agrícola por falta de financiación, ampliando las ayudas a la primera instalación más allá de los cinco años reglamentarios, hasta la consolidación plena de las iniciativas agrícolas, promoviendo su sostenibilidad y éxito".