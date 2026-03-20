Las valencianos tienen que pagar 100 euros más que hace un año para llegar a fin de mes

Los valencianos tienen que pagar cien euros más que hace un año por gastos básicos del hogar para llegar a fin de mes. La vivienda, la cesta de la compra y los suministros absorben el 37,9 % de los ingresos de los hogares a la espera del impacto de la guerra de Irán en el gas y la electricidad, según revela el 'III Barómetro de la Vivienda' de Grupo Mutua Propietarios.

La presión de los costes básicos del hogar sobre la economía de las familias ha aumentado hasta el punto de que el 28 % de los valencianos tiene alguna dificultad para asumirlos, según refleja el barómetro que anualmente elabora Grupo Mutua Propietarios para analizar las preocupaciones de los españoles en torno a la vivienda.

Estas dificultades son especialmente patentes entre los jóvenes (11 %), familias numerosas (13 %), quienes viven en alquiler (9 %) y, de forma acusada, en personas con ingresos bajos (19 %). La factura del hogar (que incluye el pago de la vivienda, la cesta de la compra y los suministros energéticos) alcanzó en 2025 los 1.210,17 euros, un 10,4 % más que el año anterior, y absorbió el 37,9 % de los ingresos de los hogares.

Un hombre arrastra la compra, en una imagen captada en València. / Francisco Calabuig

Salario mínimo

De hecho, si se compara con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 (unos 1.200 euros netos en 12 pagas), un hogar que depende de un único SMI debe destinar más de la totalidad (102,2 %) de sus ingresos netos solo a los gastos básicos, sin margen para ahorro o imprevistos.

Analizando en detalle el gasto medio de los hogares valencianos, el crecimiento más importante se da en el coste de la vivienda, que sube un 12,9 % con un gasto medio de 578,27 euros. El gasto del alquiler (588,63 euros) supera al de la hipoteca (572,43 euros). En un segundo frente se sitúa la cesta de la compra, que se eleva a 465,2 euros mensuales, un 12,7 % más que el año anterior.

“El esfuerzo económico asociado a vivir y mantener una vivienda sigue ganando peso y reduce el margen de tranquilidad financiera de las familias obligándolas a priorizar y ajustar decisiones de consumo”, afirma Laura Mulà, directora multicanal y de clientes de Grupo Mutua Propietarios.

Más marcas blancas

En este contexto, el III Barómetro ‘Planeta Propietario’ muestra que la forma en la que los hogares hacen frente a esta presión económica también ha cambiado. Frente a otras fórmulas de ahorro más visibles, como reducir el consumo energético o dejar de comprar elementos para el hogar, las familias optan cada vez más por pequeños ajustes cotidianos. Entre ellos, destaca con fuerza una nueva estrategia: comprar más marcas blancas y menos productos frescos.

Con un 16 %, esta opción se convierte en la segunda medida de ahorro más mencionada (por detrás de retrasar los arreglos y las mejoras del hogar) lo que pone de manifiesto un desplazamiento de la contención económica hacia el consumo diario, en busca de decisiones que resulten menos perceptibles en el bienestar inmediato, pero que permitan aliviar la presión sobre el presupuesto doméstico.

“Estamos ante un giro en la forma de ahorrar con menos recortes puntuales y más ajustes en lo cotidiano que, acumulados, tratan de aliviar la presión económica y la incertidumbre que sienten muchas familias”, concluye Laura Mulà.

Guerra de Irán

El gasto doméstico se va a disparar por la guerra de Irán. El precio del litro del diésel ya supera los dos euros en el 6 % de los surtidores de las grandes cadenas de gasolineras, según un estudio de precios en más de 12.000 estaciones de servicio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Desde el estallido el 28 de febrero de la guerra en Oriente Medio, el diésel se ha encarecido ya un 31 % (44,8 céntimos por litro- y la gasolina un 19% -28,2 céntimos por litro), estima la asociación.

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Este viernes, el Gobierno dará a conocer su plan de respuesta integral al impacto económico de la guerra en Irán, en el que se prevén medidas coyunturales y estructurales que pivotarán, entre otros aspectos, sobre la electrificación del país y la apuesta renovable.