Los empresarios valencianos valoran las medidas del Gobierno ante la crisis de Irán y piden reforzar el apoyo a las empresas

Los empresarios valencianos han valorado este viernes el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos y energéticos derivados de la crisis de Irán. Desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han señalado que "a falta de conocer el contenido exacto del primer Real Decreto Ley presentado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo, la CEV valora la puesta en marcha de un escudo social dirigido a proteger a las personas, del mismo modo que considera necesario que el conjunto de medidas dirigidas a las empresas alcance un nivel de intensidad similar, especialmente en un contexto de fuerte incremento de costes y elevada incertidumbre económica".

En este sentido, la CEV destaca que las medidas orientadas a reducir la fiscalidad energética —como la rebaja del IVA de los combustibles, la electricidad y el gas, la reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica— "van en la dirección adecuada y responden a una de las principales preocupaciones del tejido empresarial valenciano".

"El incremento de los costes energéticos está teniendo un impacto directo en las cuentas de resultados de las empresas, reduciendo sus márgenes y afectando especialmente a sectores intensivos en energía como la industria, el transporte, la construcción o el sector agrario. En este contexto, la reducción de la fiscalidad sobre los hidrocarburos resulta una medida clave para aliviar la presión sobre la actividad empresarial", han lamentado desde la confederación.

Asimismo, la CEV ha apuntado que "muchas empresas están afrontando simultáneamente el encarecimiento de la energía, de las materias primas y de los costes logísticos, lo que está generando tensiones crecientes en su liquidez. Por ello, considera necesario que entre las medidas a adoptar se incluyan instrumentos de apoyo financiero, como líneas de financiación específicas o avales públicos, dirigidos a las empresas que puedan verse en dificultades".

Flexibilidad

A falta de que se publique el Real Decreto y en relación con los condicionantes asociados a determinadas medidas, "la CEV subraya la necesidad de garantizar que los instrumentos de apoyo puedan ser utilizados de forma efectiva por el conjunto del tejido empresarial, preservando la flexibilidad necesaria en un contexto económico cambiante", han añadido .

"En el caso de que la situación se prolongue, se aboga por impulsar la aprobación de un Marco de Ayudas de Estado armonizado a nivel europeo, que permita establecer con agilidad apoyos dirigidos a los sectores intensivos en energía, garantizando su adecuada articulación con el régimen de ayudas de minimis y evitando solapamientos o incompatibilidades con este", han continuido desde CEV.

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En conjunto, han señalado, la CEV "considera que el paquete aprobado constituye un paso en la dirección adecuada, pero insiste en la conveniencia de seguir trabajando, en colaboración con las administraciones, para que las medidas lleguen con rapidez y se refuercen con nuevas actuaciones que permitan sostener la actividad, la inversión y la competitividad de las empresas".