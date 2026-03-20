Escrivá pide afinar las ayudas por la guerra con Irán y limitarlas al tiempo necesario: "Tienen que estar muy bien definidas"

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha instado al Gobierno a "afinar" el paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la contienda bélica en Oriente Próximo. "En situaciones de esta naturaleza las medidas que se adopten tienen que estar muy bien definidas para proteger a aquellos ámbitos de la economía y de la sociedad que se vean más afectados", ha asegurado el gobernador en una entrevista con EFE este viernes.

Las palabras del máximo responsable del Banco de España llegan en pleno diseño del paquete de medidas anticrisis del Gobierno para paliar el golpe económico de la guerra, que incluye rebajas fiscales en la energía además de ayudas a sectores afectados, en medio de discrepancias entre el PSOE y Sumar.

"Teníamos que reforzar nuestros mecanismos analíticos para trabajar en ese entorno de toma de decisiones más complejo. Y uno es funcionar no solamente con un escenario central, sino con escenarios alternativos bien construidos que nos den puntos de referencia", ha manifestado. Además, ha asegurado que el Banco Central Europeo (BCE) y el Eurosistema en su conjunto disponen de un arsenal de herramientas que podrían desplegar para garantizar que los precios aterricen en el 2%, el objetivo que fija la política monetaria. Las declaraciones de Escrivá llegan tras la última cita en Fráncfort, donde el BCE decidió prolongar la pausa y dejar los tipos de interés intactos, sin cambios.

El conflicto ha hecho saltar las alarmas en los bancos centrales en las últimas semanas, que temen que un fuerte repunte de los precios del petróleo —el Brent ha rozado los 116 dólares por barril esta semana— pueda impulsar al alza la inflación y disparar los precios de energía en todo el continente. En consecuencia, el BCE ha revisado al alza su previsión de inflación hasta el 2,6% para 2026, aunque ha advertido que podría llegar a tocar el 4,4% en el peor escenario que contemplan los economistas bajo la dirección de Philip Lane. Escrivá ha hecho hincapié en que la situación es "muy compleja" y ha subrayado las incógnitas sobre su duración e impacto.

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"Esto es muy difícil de anticipar en este momento, puede ocurrir que dentro de unas semanas veamos que mucho de lo que estamos percibiendo en este momento como muy grave se está revirtiendo o puede ocurrir que no, que tenga mayor persistencia", ha concluido.