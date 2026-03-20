El Gobierno confirma la reducción del IVA a los carburantes: un ahorro de hasta 30 céntimos por litro
El impuesto a gasolina y diésel bajará del 21 al 10 %
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este viernes que el Gobierno bajará el IVA de la gasolina y gasóleo del 21 al 10 % como parte del paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica y energética derivada de la crisis de Irán.
Esto supondría un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante. Según Sánchez, esta rebaja se traduciría en “unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio”.
Sánchez ha anunciado este viernes un paquete de medidas tras el Consejo de Ministros Extraordinario, que no ha estado exento de polémica ante las discrepancias de sus socios de Gobierno, Sumar.
Además, el presidente del Gobierno ha informado de la puesta en marcha de una ayuda directa de 20 céntimos por litro para transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores.
Diésel por encima de los 2 euros
Con el diésel por encima de los 2 euros en más de un centenar de gasolineras de la provincia de Valencia y con la gasolina en algunas estaciones de servicio a 1,95 euros el litro, la medida del Gobierno viene a aliviar el bolsillo de los ciudadanos que, desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio, han visto como el precio del carburante ha ido subiendo cada día.
El precio de la gasolina 95 se quedó el día 19 de marzo, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 1,78 euros, aunque cada estación de servicio aplica sus propios precios. El gasóleo, por su parte, pasó de los 1,89 a los 1,90 euros, según el último dato recogido por el ministerio.
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