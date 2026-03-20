Reservas hoteleras al alza y optimismo: así encara la Comunitat Valenciana una Semana Santa clave

El sector hotelero de la Comunitat Valenciana encara la Semana Santa con optimismo y un volumen de reservas que apunta a una campaña sólida pese a la incertidumbre internacional marcada por la tensión en Oriente Medio. Los datos de la primera quincena de marzo sitúan la ocupación media en el 76,4 %, medio punto por encima del mismo periodo del pasado año, y consolidan una tendencia que el sector interpreta como un anticipo favorable para uno de los momentos clave del calendario turístico.

El comportamiento del mercado internacional es determinante en este comienzo de temporada. Con un crecimiento cercano a los cinco puntos, los visitantes extranjeros ya representan el 60 % de la demanda hotelera en la Comunitat Valenciana, un dato que compensa la "irregularidad" con la que comenzó el año, según datos de la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana Hosbec. Este tirón exterior es, precisamente, el que sostiene las previsiones de cara a Semana Santa, donde el margen de crecimiento sigue abierto en función de las reservas de última hora y, sobre todo, de la evolución meteorológica y de la guerra en Irán, que también marca el pulso turístico.

Según avanzan desde Hosbec, las reservas confirmadas para la segunda quincena de marzo —que coincide con el inicio del periodo vacacional— alcanzan ya el 74 %. Desde el sector se considera una base "sólida" que podría incrementarse en los días previos, especialmente si se confirman buenas previsiones de tiempo, un factor decisivo para los destinos de sol y playa.

Por zonas, la Costa Blanca mantiene un tono estable con una previsión del 72,6 % de ocupación, mientras que Alicante Sur se sitúa ligeramente por encima, en el 73,6 %. Son cifras que reflejan una evolución contenida, pero con capacidad de mejora conforme se acerquen las fechas clave de Semana Santa.

En la provincia de Valencia, las expectativas son incluso más optimistas: las reservas parten ya del 70 %, con la ciudad de València en un 76,4 %, impulsada además por el efecto dinamizador de las Fallas, que este año han actuado como antesala directa del periodo vacacional.

Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, explica a Levante-EMV que desde el sector esperan una Semana Santa "mejor que la del año pasado, porque fue muy lluviosa y aún estábamos inmersos en los efectos de la dana”.

Montes valora otras situaciones y sus efectos en la Comunitat Valenciana como el ‘parón’ de la alta velocidad a Málaga, destino con un fuerte atractivo turístico en Semana Santa. En su opinión, "podría haber algún desvío de turistas", pero sin un efecto especialmente significativo.

La sorpresa de Irlanda

El tirón internacional se refleja también en el perfil de los visitantes. En la ciudad de València, el mercado estadounidense se mantiene como principal nacionalidad, con una cuota del 7,9%, lo que demuestra la capacidad de atracción del destino incluso en un contexto global marcado por tensiones como la guerra en el Golfo Pérsico. Italia logra la misma cifra de cuota. En Benidorm, el dominio británico alcanza cotas que no se veían desde hace años: más de la mitad de los turistas alojados son del Reino Unido, mientras que el mercado nacional desciende al 30 %. Además, crece con fuerza el turismo irlandés, que gana peso frente a mercados tradicionales como el belga o el neerlandés.

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Por su parte, Castellón mantiene su perfil de destino preferente para el turismo nacional, con una ocupación cercana al 75 % en la primera mitad de marzo. Las previsiones apuntan a cierta continuidad, con un 69,1% de reservas ya confirmadas para la segunda mitad del mes, a falta de reservas de última hora.