Cuándo serán los 12 días festivos de 2027: así queda el calendario laboral

El calendario laboral de 2027 recoge un total de 12 días festivos, de los que nueve se celebrarán de forma conjunta en toda España.

El Pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2027. El calendario ha sido sometido a informe preceptivo previo del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana, según informa el Consell en una nota.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

Calendario de 2027. / Levante-EMV

Así, se declaran, dentro del ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2027, 12 días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables:

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