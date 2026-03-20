El aeropuerto de Valencia inaugura una terraza de acceso libre con vistas a los aviones

El aeropuerto de Valencia ha inaugurado una nueva terraza con vistas al campo de vuelo, situada en la zona de embarque y de acceso libre para todos los viajeros. Este nuevo espacio, con una superficie total de 326 metros cuadrados, busca mejorar la experiencia del pasajero ofreciendo un lugar al aire libre donde relajarse antes de volar.

La terraza permite disfrutar de una panorámica única del aeropuerto, con vistas directas a los despegues y aterrizajes de aviones, convirtiéndose en un atractivo adicional para quienes transitan por el aeropuerto valenciano.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es aprovechar la climatología de Valencia, proporcionando un espacio cómodo y agradable durante todo el año. Además, la instalación cuenta con una zona cubierta, ideal para protegerse tanto del sol como de la lluvia.

El espacio también está habilitado para fumadores, ya que su diseño abierto y su amplitud garantizan una ventilación natural adecuada, cumpliendo con la normativa vigente.

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En cuanto al equipamiento, la terraza dispone de mobiliario exterior moderno, con asientos y tumbonas que permiten a los usuarios sentarse o recostarse cómodamente mientras esperan su vuelo.