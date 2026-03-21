Absuelven a Boluda de denuncia falsa a un letrado de Puertos del Estado

El juez de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha absuelto al naviero valenciano Vicente Boluda Fos de los cargos de denuncia falsa que le había presentado el antiguo jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, que solicitada para él dos años de cárcel. El fondo del asunto se remonta a 2020, cuando el naviero se querelló contra el presidente de Puertos del Estado entre 2012 y 2018, José Llorca, y altos funcionarios de la entidad pública por el permiso que se concedió para operar en los puertos de Las Palmas a Odiel Towage, una empresa de remolcadores competidora de la suya.

El empresario valenciano acusaba a Llorca y al resto de querellados de delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y malversación, porque entendía que habían cometido una serie de irregularidades que perjudicaban a su compañía y ponían en riesgo la seguridad marítima, pero su querella fue archivada.

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Entre los señalados por esa acusación fallida figura José Antonio Morillo, un abogado del Estado que en aquel momento trabajaba como jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, que se sintió perjudicado profesionalmente por las imputaciones de Boluda. Cuando el juzgado que se hizo cargo de la querella de Boluda decidió archivarla por falta de indicios de delito, el letrado señalado en ella contraatacó y sentó en el banquillo al naviero.