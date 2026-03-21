CAMPAÑA RENTA 2025
Hacienda llama a la puerta de 2,5 millones de contribuyentes valencianos
La Agencia Tributaria informa de que ya están disponibles los datos fiscales de la declaración de renta, que arranca el 8 de abril
Hacienda llama a su puerta. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) acaba de anunciar esta semana de ya están disponibles los datos fiscales para la elaboración de la declaración de la renta de 2025, que podrá presentarse a partir del 8 de abril. De acuerdo a la información disponible en la página web de la Agencia, para visualizar los datos fiscales es necesario identificarse con Cl@ve Móvil, certificado o DNI electrónico, número de referencia o con la identificación de otro país como ciudadano de la UE (eIDAS).
A tener de los resultados de la última campaña del IRPF (correspondiente al ejercicio fiscal de 2024), la Agencia Tributaria cuenta con algo más 2,5 millones de contribuyentes, de los que 1,84 millones salen a devolver.
Estas son las fechas claves
La campaña de la renta y el impuesto de patrimonio de 2025 arranca el próximo 8 de abril para la presentación de declaraciones por internet, ya sea a través del programa Renta Web o a través de la aplicación móvil de la Agencia.
Los contribuyentes que opten por presentar la liquidación por teléfono, a través del programa 'Le Llamamos', podrán hacerlo a partir del 6 de mayo; mientras que quienes quieran entregarla presencialmente en oficinas tendrán que esperar hasta el 1 de junio.
El plazo de presentación de las declaraciones finaliza en todos los casos el 30 de junio, salvo para aquellas cuyo resultado sea a ingresar y quieran domiciliarla, que tendrán que estar entregadas el 25 de junio.
Quienes están obligados
En la campaña de la renta de 2025 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores, así como aquellos que hayan estado dados de alta como autónomos, entre otros supuestos.
Cambios en la Renta 2026
La AEAT ya tiene sección de Novedades del IRPF' donde se recogen las modificaciones recientes para el impuesto. Para la campaña de 2026, tal como destaca la firma de servicios financieros Dineo Credito, se anticipan los siguientes cambios:
- Nueva deducción para trabajadores con rentas bajas: hasta 340 € para quienes tenga rendimientos del trabajo inferiores a ciertos umbrales.
- Actualización en las deducciones por cuidado de personas mayores (hasta ~2.559 € en determinados casos de ascendente a cargo) en algunas comunidades autónomas.
- Cambios en tramos del IRPF, en límites de bases imponibles, o en deducciones autonómicas (varía por comunidad). Ejemplo: prórroga de deducciones autonómicas hasta el 31 de diciembre de 2026.
En la Comunitat Valenciana
La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) destaca las siguientes novedades para la campaña de la renta 2025.
- Deducciones en Salud y Deporte (retroactivas desde enero 2025): Se amplían los límites de renta hasta 60.000€ (individual) para aplicar deducciones por gastos sanitarios, dentistas, gafas, y actividades deportivas (gimnasios).
- Nueva Deducción Cultural: Se incluye una deducción de hasta 150€ por gastos en conciertos, instrumentos musicales o conservatorios, con carácter retroactivo.
- Vivienda Joven: Bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 8% al 6% para menores de 35 años en la compra de su primera vivienda habitual.
- Deducciones Familiares: Se mantienen y actualizan las deducciones por nacimiento (270€-300€), adopción, familia numerosa/monoparental (hasta 600€) y conciliación (418€ por gastos de guardería).
- Rentas Bajas: Exención de declarar para ingresos 16.576€ (incluido SMI) y deducción adicional de hasta 340€ para rentas bajas.
- Autónomos: Obligatoriedad de presentar declaración para todos los autónomos, independientemente de sus ingresos.
- Atención: La ATV ofrecerá citas presenciales "Més prop de tu" del 1 de junio al 30 de junio de 2026 y atención telefónica 'Le llamamos' del 6 al 29 de mayo de 2026
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