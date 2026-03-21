Hacienda llama a la puerta de 2,5 millones de contribuyentes valencianos

Hacienda llama a su puerta. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) acaba de anunciar esta semana de ya están disponibles los datos fiscales para la elaboración de la declaración de la renta de 2025, que podrá presentarse a partir del 8 de abril. De acuerdo a la información disponible en la página web de la Agencia, para visualizar los datos fiscales es necesario identificarse con Cl@ve Móvil, certificado o DNI electrónico, número de referencia o con la identificación de otro país como ciudadano de la UE (eIDAS).

A tener de los resultados de la última campaña del IRPF (correspondiente al ejercicio fiscal de 2024), la Agencia Tributaria cuenta con algo más 2,5 millones de contribuyentes, de los que 1,84 millones salen a devolver.

Estas son las fechas claves

La campaña de la renta y el impuesto de patrimonio de 2025 arranca el próximo 8 de abril para la presentación de declaraciones por internet, ya sea a través del programa Renta Web o a través de la aplicación móvil de la Agencia.

Los contribuyentes que opten por presentar la liquidación por teléfono, a través del programa 'Le Llamamos', podrán hacerlo a partir del 6 de mayo; mientras que quienes quieran entregarla presencialmente en oficinas tendrán que esperar hasta el 1 de junio.

El plazo de presentación de las declaraciones finaliza en todos los casos el 30 de junio, salvo para aquellas cuyo resultado sea a ingresar y quieran domiciliarla, que tendrán que estar entregadas el 25 de junio.

La campaña de la renta afecta a unos 2,5 millones de valencianos. / Eduardo Parra

Quienes están obligados

En la campaña de la renta de 2025 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores, así como aquellos que hayan estado dados de alta como autónomos, entre otros supuestos.

Cambios en la Renta 2026

La AEAT ya tiene sección de Novedades del IRPF' donde se recogen las modificaciones recientes para el impuesto. Para la campaña de 2026, tal como destaca la firma de servicios financieros Dineo Credito, se anticipan los siguientes cambios:

Nueva deducción para trabajadores con rentas bajas: hasta 340 € para quienes tenga rendimientos del trabajo inferiores a ciertos umbrales.

hasta 340 € para quienes tenga rendimientos del trabajo inferiores a ciertos umbrales. Actualización en las deducciones por cuidado de personas mayores (hasta ~2.559 € en determinados casos de ascendente a cargo) en algunas comunidades autónomas.

Cambios en tramos del IRPF, en límites de bases imponibles, o en deducciones autonómicas (varía por comunidad). Ejemplo: prórroga de deducciones autonómicas hasta el 31 de diciembre de 2026.

En la Comunitat Valenciana

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) destaca las siguientes novedades para la campaña de la renta 2025.

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