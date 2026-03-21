Las indemnizaciones del seguro agrario alcanzan los 90 millones de euros

La intensa actividad tormentosa registrada durante 2025 ha elevado la factura para el campo valenciano. El sistema de seguros agrarios gestionado por Agroseguro abonó en la Comunitat Valenciana más de 90 millones de euros en indemnizaciones, un 31 % más que el año anterior, debido principalmente a los daños provocados por tormentas de pedrisco, lluvias persistentes, inundaciones y episodios de viento.

Según los datos presentados por la entidad, más de 70 millones de euros corresponden a siniestros asociados a tormentas registrados entre abril y diciembre, aunque los episodios más severos se concentraron en mayo, julio y septiembre, meses especialmente adversos para las producciones agrícolas.

La producción de cítricos ha sido la más afectada, con indemnizaciones cercanas a los 59 millones de euros y más de 26.000 hectáreas de cultivo dañadas. Otras producciones también han sufrido importantes pérdidas, como el caqui (8,2 millones de euros), los frutales (5,3 millones), la uva de vino (4,5 millones), la uva de mesa (2,8 millones) y las hortalizas (2,7 millones).

En cuanto a la ganadería, los productores valencianos asegurados han recibido indemnizaciones por un total de 5,4 millones de euros. El resto de las indemnizaciones se distribuyen entre los seguros de otros cultivos, como los herbáceos extensivos, frutos secos, cultivos tropicales, cereza, plantas vivas, flores cortadas, nísperos y otros frutales.

Presentación cifras

Estas cifras se reflejaron el pasado 5 de marzo en una jornada de divulgación para repasar las cifras más relevantes del año y presentar las novedades del seguro. El evento contó con la participación de representantes de entidades coaseguradoras y sus redes comerciales. Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, y Vicente Tejedo, secretario autonómico de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, inauguraron el acto. Tejedo resaltó la importancia de la colaboración con Agroseguro y subrayó que "fomentar la contratación de seguros agrarios es una de las prioridades de la Generalitat Valenciana".

Manuel González Corral, director territorial de Agroseguro en Levante, destacó que "el seguro para cítricos es el quinto más contratado a nivel nacional, con una cifra de primas que asciende a 80 millones de euros, concentrando la Comunitat Valenciana la mayor parte de la contratación". Entre los riesgos más destacados, mencionó el pedrisco, seguido de viento y otras adversidades climáticas, lo que llevó a indemnizaciones por valor de 59 millones de euros en la región. El resto de las indemnizaciones se distribuyen entre otras zonas productoras clave como Murcia y Andalucía.

Para la campaña de 2026, se han introducido importantes novedades, como la individualización de las coberturas y el adelanto del cierre del periodo de contratación, que será el 31 de julio, con el fin de promover una contratación más temprana y garantizar la cobertura de todos los siniestros. Además, se facilitará la modificación de las pólizas según las necesidades de los productores.