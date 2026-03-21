VAIVÉN
El Ministerio de Economía premia la oficina Pateco-Cámaras
La oficina Pateco-Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de la Comunitat ha sido reconocida con la placa al Mérito en el Comercio, una de las distinciones más importantes que otorga el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España a entidades e instituciones que han contribuido de forma destacada al desarrollo y fortalecimiento del comercio. La placa se entregó en un acto celebrado en Madrid en la sede del Ministerio de Economía y la recibió el director de Pateco, Agustín Rovira, de manos de la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla. Al acto asistió el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat, José Vicente Morata, y el presidente de Cámara España, José Luis Bonet.
Este reconocimiento institucional refrenda casi 30 años de trayectoria, especialización y visión estratégica de Pateco en el sector retail y la artesanía.
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