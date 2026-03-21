¿Cuándo entra en vigor la rebaja del IVA de las gasolinas?

El precio de los carburantes en las estaciones de servicio de la Comunitat Valenciana, al igual que en el resto de España, siguen hoy por las nubes. El valor del gasóleo roza o supera los dos euros por litro (según de qué gasolinera se trate) y el de la gasolina de 95 octanos, se sitúa en torno a los 1,80 euros/litro. Y es que, las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de un decreto, se han publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con lo que no entrará en vigor hasta un día después; es decir, este domingo.

La reducción fiscal permitirá abaratar hasta 30 céntimos por litro en función del tipo de carburante, lo que supone un ahorro de 20 euros por depósito en un coche medio. El Congreso tiene 30 días para confirmar esta rebaja. Si los diputados votan en contra, el IVA de la gasolina volverá a subir al 21% y todo regresará a como estaba antes.

La Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio (Fedmes), que agrupa a las asociaciones provinciales de Castellón, Valencia y Alicante, valora positivamente el anuncio de las medidas realizadas este pasado viernes por el Gobierno de España, que incluyen rebajas impositivas en el IVA que se aplica a los combustibles (de 21% al 10%) así como de Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos. Otras medidas que complementan a esta en materia de reducción de precios de los combustibles es la rebaja del impuesto de los hidrocarburos, el descuento de 20 céntimos por litro de diésel para los transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional y una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para uso agrario.

Para las empresas valencianas de este sector de la energía, "tras la nefasta experiencia del descuento de 20 céntimos/litro aplicado tras la invasión rusa de Ucrania, es mejor una mejor alternativa, pues no asfixia financieramente a las pymes y micropymes ni sobrecarga de trabajo a la Agencia Tributaria, a la vez que permite un cierto respiro tanto a los clientes -profesionales y particulares- como al conjunto de la sociedad", explican desde Fedmes. Sea como fuere, esta patronal valenciana lamenta que estas rebajas fiscales no se puedan aplicar desde hoy por el retraso en la publicación del decreto en el BOE.

Estación de servicio en la avenida Ausiàs March de València, esta mañana. / M.A. Montesinos

Seguridad jurídica

Fedmes recuerda que las medidas incluyen una rebaja en dos impuestos diferentes y que las empresas "necesitan seguridad jurídica, esto es, saber en qué cantidad se rebajan ambos impuestos y cómo realizar el trámite administrativo correspondiente". Además, también "requieren de tiempo para poder implementar en los equipos informáticos de las estaciones las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros".

Por otro lado, advierten que las estaciones de servicio necesitan saber si el Real Decreto-ley incluye una declaración de existencias previas para diferenciar el producto que ya tienen en los tanques de sus estaciones y sobre el que han abonado el Impuesto Especial correspondiente, que es superior y anterior a la rebaja anunciada.

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El detonante de esta crisis ha sido el cierre del estrecho de Ormuz, ruta por la cual transita alrededor del 20% del petróleo y gas mundial. La interrupción del tráfico ha disparado los precios energéticos a nivel global, con el petróleo superando los 110 dólares el barril de Brent. En Europa, esta situación se traduce en un encarecimiento generalizado del gas, los combustibles y la electricidad.