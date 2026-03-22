El Consell premia a Avecal, Innova y Grupo Sorolla Educación

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, reconocerá la labor de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Ingeniería de Normalización y Organización Valenciana (Innova) y el Grupo Sorolla Educación, en materia de conciliación en el ámbito laboral en la primera edición de los 'Premios Conciliant Comunitat Valenciana'.

Con motivo del Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, el acto de entrega de los galardones tendrá lugar este lunes en el Centre del Carme Cultura Contemporània de València y contará con la presencia de diferentes representantes de entidades y del tejido asociativo y empresarial de la Comunitat Valenciana, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

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Se trata de unas distinciones impulsadas por parte de la Dirección General de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, que tienen como objetivo "valorar públicamente a las entidades y empresas valencianas que promueven medidas que facilitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, además de fomentar la igualdad de oportunidades y modelos organizativos sostenibles e igualitarios".