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El Consell premia a Avecal, Innova y Grupo Sorolla Educación

Visita del presidente de la Generalitat al instituto tecnológico del calzado, en una imagen reciente.

Visita del presidente de la Generalitat al instituto tecnológico del calzado, en una imagen reciente. / ÁXEL ÁLVAREZ

Redacción Levante-EMV

València

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, reconocerá la labor de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Ingeniería de Normalización y Organización Valenciana (Innova) y el Grupo Sorolla Educación, en materia de conciliación en el ámbito laboral en la primera edición de los 'Premios Conciliant Comunitat Valenciana'.

Con motivo del Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, el acto de entrega de los galardones tendrá lugar este lunes en el Centre del Carme Cultura Contemporània de València y contará con la presencia de diferentes representantes de entidades y del tejido asociativo y empresarial de la Comunitat Valenciana, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

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Se trata de unas distinciones impulsadas por parte de la Dirección General de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, que tienen como objetivo "valorar públicamente a las entidades y empresas valencianas que promueven medidas que facilitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, además de fomentar la igualdad de oportunidades y modelos organizativos sostenibles e igualitarios".

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