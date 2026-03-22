Las gasolineras valencianas desatan una 'guerra de precios' tras la bajada de impuestos del Gobierno

Las petroleras activan la 'batalla del céntimo' en la Comunitat Valenciana tras la bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y del Impuesto de Hidrocarburos que acaba de aprobar el Gobierno y que hoy entra en vigor. El temor a que el coste medio por litro rebase precios astronómicos por al conflicto bélico en Oriente Medio se acelera las campañas de fidelización de clientes a través de descuentos y la red de gasolineras de la Comunitat Valenciana ya ofrecen descuentos medios de veinte céntimos por litro de gasolina desde este domingo.

Sin grandes colas en las estaciones de servicio, los conductores más madrugadores están acudiendo esta mañana de domingo a repostar. Ayer era más caro. Así, grandes petroleras como Repsol -en su red de gasolineras- ha bajado el precio de la gasolina 95, sin plomo 95 o Eurosuper 95 hasta 1,60 euros por litro, un valor que la sitúan en niveles de las low cost como GasExpress (1,59 €/l), PetroPass (1,59) y Taxco (1,61), entre otras. Por encima de esos valores se sitúan algunas como Galp (1,65 €/l) y SUR (1,66).

Eduardo Ripoll

Sea como fuere, hay que tener en cuenta que las compañías con tarjeta de fidelización están reduciendo esos precios a sus clientes. Estos valores no son iguales en toda la red de dichas firmas en la Comunitat Valenciana. Carrefour se suma a los descuentos en carburantes con una rebaja del 10% a sus clientes

Gasóleo por debajo de dos euros

También el valor del gasóleo A ha bajado este domingo alrededor de 15 céntimos en comparación con los días previos, con valores por debajo que se sitúan por debajo de los dos euros por litro en todas la estaciones, tanto las vinculadas a petroleras, como las franquiciadas e independientes. De este modo, PetroPass ya lo vende a una media 1,53 euros/l, mientras que en otras 'low-cost' es algo superior: Taxco (1,82) y GasExpress (1,87).

Reacciones

Con esta medida el Gobierno apunta que esta rebaja de impuestos se traducirá en un descuento efectivo de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), a través de un comunicado, ha valorado positivamente el anuncio de las medidas aprobadas el pasado viernes por el Gobierno de España, entre las que se encuentran rebajas impositivas en el IVA del 21 % al 10 % a los combustibles.

Un empleado de una gasolinera de València, atiende a un cliente. / Eduardo Ripoll

Empleados de estaciones de servicio valencianas aseguran en declaraciones a este diario que hoy se está notando una mayor afluencia de clientes, mientras que este pasado sábado "ha sido un día muy flojo en ventas", ha destacado una empleada de una gasolinera de Repsol. Mientras tanto, los consumidores agradecen la rebaja del precio de las gasolinas.

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En un comunicado, la patronal de las gasolineras ha explicado que "tras la nefasta experiencia del descuento de 20 céntimos por litro aplicado tras la invasión rusa de Ucrania" les parece una mejor alternativa, ya que no asfixia financieramente a las pymes y micropymes del sector ni sobrecarga de trabajo a la Agencia Tributaria. Facua-Consumidores en Acción ha indicado que la rebaja del IVA al 10% en los carburantes supondrá una bajada media de 17 céntimos en el gasóleo si no se ponen "topes a los márgenes",