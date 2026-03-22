Sube el precio de la luz y de la bombona de butano: así es el impacto de la guerra en Oriente Próximo en la energía

El impacto de la guerra en Oriente Próximo ya se nota en los bolsillos de las familias valencianas. La subida del precio del gas y la electricidad se suman al combustible, disparado, y a los gastos básicos del hogar. La vivienda, la cesta de la compra y los suministros absorben el 37,9 % de los ingresos de los hogares, según revela el 'III Barómetro de la Vivienda' de Grupo Mutua Propietarios.

El Gobierno ha aprobado un plan "anticrisis" con medidas para frenar el incremento descontrolado de los precios de la gasolina, la luz y el gas. El coste de la luz en España ha experimentado un aumento muy significativo en el mes de marzo, llegando a duplicar el precio del kWh.

Sin embargo, este domingo la luz ha bajado de manera considerable en comparación con el precio de la semana pasada. Este domingo, el precio medio del megavatio hora en España es de 28,15€/MWh, mientras que el pasado sábado se acercaba a los 42 euros.

Precio de la luz por horas

Este domingo 22 de marzo el precio medio del megavatio hora en España es de 28,15€/MWh. La franja con el percio más bajo para esta jornada es la comprendida entre las 11 y las 14 horas.

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El butano, congelado

El plan del Gobierno también prevé el límite al precio de la bombona de butano. Si bien el pasado 17 de marzo cambió su tarifa, algo que ocurre de manera habitual cada dos meses, el precio de la bombona de 12,5kg se ha incrementado casi un 5% respecto del anterior, la máxima subida permitida. Además, con el decreto anticrisis del Gobierno, su precio se congela en 16,35 euros.