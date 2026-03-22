Oriente Medio pone en alerta al sector del pistacho

El conflicto bélico en Oriente Medio, debido a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel tras sus ataques contra diversos territorios en Irán y Líbano, está provocando una fuerte inestabilidad en el mercado internacional de los frutos secos, especialmente en el negocio del pistacho. En ese terreno, Irán es uno de los mayores productores mundiales y ha activado una economía de guerra que limita sus exportaciones.

El país asentado sobre la antigua Persia es el primer mercado mundial de pistacho y España, el segundo. La guerra puede, por tanto, beneficiar directamente a los productores españoles. En 2025, las comarcas productoras, situadas en el interior -este cultivo necesita horas de frío- vendieron más de 3.000 toneladas de pistacho por un valor cercano a los 30 millones de euros, y las exportaciones han crecido más de un 130% en los últimos cinco años, una prueba del potencial del sector, según fuentes del Ministerio de Agricultura.

De hecho, «la elevada dependencia exportadora de Irán sitúa al fruto seco en una posición especialmente sensible ante posibles disrupciones logísticas, financieras o comerciales derivadas del actual escenario geopolítico», según la empresa Viridi Horizons, especializada en la producción y exportación del pistacho.

Exportaciones

Las estimaciones sectoriales realizadas por Viridi Horizons y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su terminología en inglés), constatan que Irán produjo en la campaña 2024-25 unas 225.000 toneladas de pistacho y exportó el 94 % del total.

«Se trata de un exportador estructural cuya estabilidad depende de la fluidez de las rutas comerciales y de la normalidad en los sistemas de transporte, seguros y financiación internacional. A diferencia de otros mercados agrícola, el equilibrio del sector iraní descansa en su capacidad de colocar el producto en el exterior», según Víridi.

Plantacion de almendros y pistachos en la carretera Sax-Villena, en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

La distribución geográfica de esas exportaciones, según las mismas fuentes, revela una fuerte orientación hacia Asia y hacia mercados de reexportación: un 19% se dirige al Extremo Oriente; un 17% al subcontinente indio; un 18% a países surgidos tras la disolución de la Unión Soviética; un 11% a Oriente Medio y un 6% a la Unión Europea.

La Comunitat Valenciana es una de las principales regiones exportadoras de productos agroalimentarios de España y mantiene una creciente relación comercial con Oriente Medio, con especial foco en los países del Golfo Pérsico (sobre todo a Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar). Los principales productos exportados son los cítricos, con naranja a la cabeza, seguido de hortalizas tanto de invernadero (pimiento, pepino, tomate) como de cultivo al aire libre (lechuga, melón y sandía).

Cadenas de suministro

Después de tres semanas de guerra en Oriente Medio, con el estrecho de Ormuz bloqueado para el tránsito de buques mercantes, las empresas hortofrutícolas españolas que venden productos agroalimentarios a esta región, según la Federación de Exportadores de Frutas y Hortalizas Fepex, están sufriendo pérdidas, cancelaciones de embarques y un aumento de costes, lo que genera preocupación sobre posibles impactos en las cadenas de suministro entre Europa y Asia si el conflicto se prolonga.

Sin duda, el cierre del estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento clave por el que transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo, tiene consecuencias graves e inmediatas sobre las exportaciones de frutas y hortalizas, incluyendo el aumento drástico de costes y la interrupción de la cadena de suministro.

Las rutas marítimas se vuelven más largas y costosas, provocando que los costes por contenedor puedan triplicarse, con ejemplos de aumentos de hasta 3.000 euros en las rutas que operan entre Europa y el sudeste asiático, ya que evitan el mar Rojo y el canal de Suez para dar la vuelta por el cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica).

Alimentos y bebidas

En 2025, España exportó a los países de Oriente Medio alimentos, bebidas y tabaco por 1.215,11 millones de euros, un 2% del total de las exportaciones españolas, según el Ministerio de Economía. La región incluye 12 países: Irán, Irak, Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen, Líbano, Jordania y Siria. Las exportaciones crecieron un 8%, mientras que las importaciones desde esos países descendieron un 28,2% hasta 139,73 millones de euros.

Según Cecilio Peregrín, presidente de la patronal hortofrutícola Fepex, según informa Efeagro, señala que aunque Oriente Medio no es un mercado prioritario, «cualquier conflicto genera incertidumbre y afecta al comercio». Destaca que los exportadores que invirtieron para acceder a estos mercados, especialmente en frutas como manzanas, naranjas, peras y kakis, ven dañadas sus inversiones. Además, los costes del transporte marítimo se han duplicado en algunas rutas, junto al encarecimiento de fertilizantes y gasóleo.

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Arabia Saudí se mantuvo como el principal comprador, con adquisiciones por 553 millones de euros, seguida de Emiratos Árabes Unidos (352,8 millones), Líbano (97,3 millones) y Jordania (90,3 millones). Kuwait, Irak y Catar adquirieron entre 42 y 56 millones de euros, mientras que Omán, Irán, Siria, Baréin y Yemen sumaron cantidades menores, entre 5 y 31 millones de euros. Los productos más exportados a la región fueron preparados alimenticios (263,83 millones de euros) y frutas, hortalizas y legumbres (263,84 millones), seguidos de piensos (216,18 millones), azúcar, café y cacao (114,43 millones), lácteos y huevos (59,68 millones) y productos pesqueros (41,25 millones).