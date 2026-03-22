Rebajas fiscales por ir al dentista, al gimnasio o comprar un instrumento: estos son los valencianos que pueden beneficiarse

Quedan poco más de dos semanas para que Hacienda dé el pistoletazo de salida a la campaña de la Renta. El 8 de abril se abre el plazo para presentar las declaraciones por internet, por lo que antes de que llegue esa fecha es importante conocer qué deducciones existen para que el trámite salga a devolver. Y este año en la Comunitat hay importantes novedades. El Consell ha ampliado las deducciones autonómicas por gastos sanitarios, por la práctica de actividades deportivas y saludables y también por formación musical y compra de instrumentos. En concreto, se incrementan los niveles de renta para poder acogerse a las deducciones, lo que en la práctica permitirá que cerca de 321.000 contribuyentes de la provincia se beneficien de estas medidas.

Si hasta ahora para optar a una de estas desgravaciones el límite máximo de renta era de 32.000 euros en las declaraciones individuales y 48.000 euros en las conjuntas, las cifras cambian y suben hasta los 60.000 euros para las individuales y hasta los 78.000 para las segundas. Desde la Conselleria de Hacienda destacan que la Comunitat «es la autonomía con más desgravaciones del IRPF y se acaban de ampliar los límites de renta para que estas lleguen también a las clases medidas».

Calendario de la campaña de la renta. / Mediterráneo

La medida más reciente aprobada por el Consell es la creación de una deducción en el IRPF por gastos vinculados con el fomento y la formación musical, como la matriculación en centros de enseñanza o la compra de instrumentos por parte de su alumnado.

Cursos o tasas

La iniciativa incluye deducciones de hasta 150 euros por las tasas y cuotas por enseñanzas de música impartidas en conservatorios y escuelas de música, o de música y danza, inscritas en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana, tanto públicos como privados, así como las cuotas realizadas por las personas socias de sociedades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat.

También se establecen rebajas fiscales de hasta 150 euros por los gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento musical, incluyendo másteres, cursos y seminarios impartidos por centros oficiales de enseñanza, así como la compra de instrumentos y partituras en el marco de las actividades de formación o divulgación de la música desarrolladas por estos centros, sin que sea deducible la parte de los gastos financiados con subvenciones públicas. Además, se incluye dentro del ámbito de la deducción la compra de entradas para la asistencia a conciertos de música organizados por los centros docentes y la Federación de Sociedades Musicales.

Respecto a las desgravaciones sanitarias, la normativa autonómica permite deducir el 30% de las cantidades satisfechas por productos, servicios y tratamientos vinculados a la salud bucodental de carácter no estético, con un límite máximo de 150 euros. También se contemplan rebajas fiscales para cristales graduados, lentes de contacto y líquidos de limpieza, de hasta 100 euros por el 30% de las cantidades abonadas.

Respecto a la deducción por práctica deportiva y actividades saludables, la deducción general es del 30% del gasto, hasta un máximo de 150 euros, pero puede llegar hasta el 100% si el declarante es mayor de 75 años o tiene una discapacidad igual o superior al 65%, con un tope de 150 euros.

Noticias relacionadas

Estos conceptos son compatibles y el límite de deducción se establece por contribuyente. Los desembolsos podrán ir destinados al tratamiento del contribuyente, su cónyuge y aquellas personas que den derecho a la aplicación de los mínimos familiares por descendientes y ascendientes.