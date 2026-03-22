Sergi Calvo aborda una nueva ficción sobre la historia de Mestalla

El editor Salvador Raga y el presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, Fernando Giner, coincidirá este miércoles en la casa de la cultura 'José Peris' de Alboraia (a las 19.00 horas) para presentar el libro 'El Carpintero de Mestalla', recién publicado por Sergi Calvo Saavedra con editorial Vinatea. Se trata de una obra de narrativa de ficción vinculada al entorno del Valencia CF, centrada en la historia del campo.