El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque "los precios seguirán al alza"

El sector del transporte y la logística de la Comunitat Valenciana advierte de que la rebaja fiscal del Gobierno a los carburantes para minimizar el impacto económico del conflicto bélico en Oriente Medio -tal como contempla el decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- puede considerarse como "poco ambiciosa y decepcionante, ya que los precios seguirán al alza". La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) sostiene que "estas medidas no podrán ser consideradas ajustadas ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que supone para el transporte", explica la entidad presidida por el empresario Carlos Prades.

Las organizaciones empresariales del sector, aunque valoran positivamente la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible, consideran insuficiente el citado recorte de impuestos, ya que el impacto sobre los carburantes es similar al que se estableció en 2023 -tras la guerra en Ucrania-, cuando el precio del diésel era 20 céntimos más barato que ahora.

Los transportistas acogidos al gasóleo profesional recibirán, cuando entren en vigor las medidas del BOE, 20 céntimos por litro de combustible que consuman desde este domingo y hasta el 30 de junio. El resto de transportistas –los que no están acogidos al gasóleo profesional por el carburante que utilizan sus vehículos o por no ser transporte pesado– recibirán una ayuda única por vehículo de 1.800 euros para los camiones de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada, de 665 euros por camiones de menos de 7,5 toneladas o de 300 euros por furgoneta.

La patronal FVET representa a más de 1.500 empresas y a unos 20.000 profesionales del sector en la provincia de Valencia. La organización abarca diversos subsectores, incluyendo transporte de mercancías, logística, mudanzas y grúas, consolidándose como una de las principales asociaciones del sector a nivel provincia. En este sentido, el impacto del subidón de la energía afecta notablemente a sus cuentas de explotación, ya que los carburantes representan un 30% de sus costes totales.

Malestar en el sector

Tanto la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) como la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) y Fenadismer consideran que las ayudas no cubren la velocidad con la que el precio de los combustibles continúa elevándose. El barril de petróleo (índice Brent) ya ha alcanzado los 111 dólares por barril. En ese sentido, consideran que la bajada del IVA al diésel, gas natural y gasolina al 10%, en principio para los transportistas es neutra, ya que se lo pueden deducir como IVA soportado, pero es cierto que de momento alivia la tesorería de los autónomos y pymes a la hora de hacer frente a los pagos de combustible.

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Precios de los carburantes en una estación de servicio de València, este sábado. / M.A. Montesinos

En busca de más ayudas

Fenadismer, a la espera de conocer el detalle del Decreto-Ley de medidas aprobadas, tal como reconoce a través de un comunicado, exige al Gobierno que «mantenga abierta la puerta a una revisión al alza de estas ayudas si la presión alcista del mercado energético persiste". Esta patronal de pymes indica que seguirá defendiendo que la bonificación se ajuste a la realidad de los costes de explotación para evitar la quiebra técnica de miles de transportistas en España".