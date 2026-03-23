Cristóbal Aguado, presidente de AVA: "Si la guerra en Irán se alarga, las ayudas del Gobierno serán insuficientes"

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha advertido este lunes en el Fórum Nueva Economía de que las ayudas públicas previstas para paliar los efectos del conflicto de Irán "son importantes, pero no van a ser suficientes", especialmente si la guerra se prolonga en el tiempo. En su intervención, ha reclamado una desescalada inmediata del conflicto y ha defendido "más diálogo".

Aguado ha puesto el foco en las "distorsiones de mercado" que generan los conflictos bélicos, subrayando que uno de los principales riesgos es la contracción del consumo, "que el consumidor se retraiga y deje de consumir nuestros productos”, ha señalado, alertando de un impacto directo sobre el sector agrario, particularmente sensible a las fluctuaciones de la demanda.

El dirigente agrario ha insistido en la elevada incertidumbre que rodea al escenario internacional actual, que ha calificado de "imprevisible". Como ejemplo, ha explicado el fuerte encarecimiento de los insumos agrícolas: "El abono cuesta entre un 35 % y un 40 % más que hace apenas quince días", ha afirmado, evidenciando la presión creciente sobre los costes de producción.

"Sustos importantes"

En este contexto, Aguado ha alertado de que una prolongación del conflicto podría provocar "sustos importantes" no solo en la agricultura, sino "en el conjunto de la economía". Ha anticipado posibles "desplazamientos de mercancías" en los mercados internacionales, lo que agravaría la inestabilidad y afectaría al conjunto de los consumidores. "La guerra es el enemigo número uno de la agricultura, especialmente de la mediterránea de frutas y hortalizas", ha remarcado.

Asimismo, ha relativizado el alcance de las ayudas públicas, al considerar que no dejan de ser "parches" frente a un problema estructural. En su opinión, el objetivo debe ser recuperar una economía "estable y tranquila", en la que todos los sectores —industrial, comercial y agrario— puedan operar con normalidad dentro de una cadena económica global cohesionada.

Aguado ha recordado también el impacto acumulado de los conflictos recientes sobre los mercados exteriores. Según ha indicado, la guerra en Ucrania supuso la pérdida de unos 200 millones de consumidores, una situación que ahora se ve agravada por la inestabilidad en Oriente Medio. "Nos prometieron nuevos mercados, pero ha sido un brindis al sol", ha criticado, denunciando que el sector se enfrenta actualmente a una combinación de falta de demanda exterior y saturación en otros destinos para productos que antes se dirigían a países como Ucrania, Rusia o Bielorrusia.

La "enemiga" Ursula von der Leyen

Aguado se ha referido también durante su intervención a la situación general de la agricultura valenciana a la que ha vaticinado "un buen futuro", que debe pasar por avances y "acuerdos con el sector". En este sentido, ha señalado que los políticos deben llegar a a acuerdos con las partes involucradas "antes de firmar cualquier pacto".

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En este punto ha hecho alusión directamente a la política de la Unión Europea en materia de acuerdos internacionales sobre la que se ha mostrado tajante: "No hay derecho a tener que estar en la calle [por las manifestaciones] cuando nuestro trabajo está en el campo; en este momento, nuestro enemigo es Ursula von del Leyen [presidenta de la UE], que ha dado la orden de firmar los acuerdos sin tener el visto bueno de los sectores económicos". "Eso —ha dicho Aguado— no cabe en una sociedad democrática".