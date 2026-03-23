Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico ValenciaPrecio gasolinaSemana Santa SaguntMovilidad ValenciaBanda CataláPetardos ValenciaManto de la Virgen
instagramlinkedin

Convalidación Congreso

Bustinduy llama a una gran movilización social para que el decreto de vivienda salga adelante

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece declaraciones a la prensa tras el Consejo de Ministros, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece declaraciones a la prensa tras el Consejo de Ministros, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

EFE

Madrid

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llamado este lunes a organizar "la mayor movilización social posible" para que el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler y topa las actualizaciones de renta salga adelante, cuando se vote en el Congreso dentro de un mes.

"Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa", ha dicho Bustinduy en una entrevista en TVE.

Tras asegurar que los "lobis de los grandes propietarios se están moviendo" para que el decreto sea negado en el Congreso, el ministro ha asegurado que es "optimista" y que cree que el decreto puede convalidarse.

Noticias relacionadas

Según sus datos, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027, que aprobó el Gobierno el pasado viernes, afecta a un millón de contratos y a dos millones de españoles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
  2. Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en València
  3. El aeropuerto de Valencia inaugura una terraza de acceso libre con vistas a los aviones
  4. Hacienda llama a la puerta de 2,5 millones de contribuyentes valencianos
  5. Ontinyent dice adiós a los contenedores en las calles: las claves del nuevo sistema de recogida y el reto de vencer la resistencia vecinal
  6. La primavera despierta en València con un centro tomado por los visitantes
  7. Las gasolineras valencianas desatan una 'guerra de precios' tras la bajada de impuestos del Gobierno
  8. Una veintena de profesionales se presentan a la plaza de coordinador del corredor mediterráneo

Las mejores torrijas sí se pueden hacer en freidora de aire y he aquí la prueba

Las mejores torrijas sí se pueden hacer en freidora de aire y he aquí la prueba

La targeta del SIP canvia el roig pel blau

La targeta del SIP canvia el roig pel blau

Dos geógrafos declaran a la jueza de la dana que "con dos neuronas y conocimiento del territorio era suficiente para prever lo que iba a pasar"

Dos geógrafos declaran a la jueza de la dana que "con dos neuronas y conocimiento del territorio era suficiente para prever lo que iba a pasar"

El equipo femenino de Primera División Nacional del Club Voleibol Gandia también certifica la permanencia

El equipo femenino de Primera División Nacional del Club Voleibol Gandia también certifica la permanencia

El formato de velocidad arcade Screamer publica su fórmula de narración colaborativa y jugabilidad accesible

El formato de velocidad arcade Screamer publica su fórmula de narración colaborativa y jugabilidad accesible

Reunimos y ordenamos las sedes, fechas y formato del MSI 2026 y Worlds 2026

Reunimos y ordenamos las sedes, fechas y formato del MSI 2026 y Worlds 2026

Metrovacesa impulsa la construcción de un centenar de pisos en Turianova

Metrovacesa impulsa la construcción de un centenar de pisos en Turianova

Patronal i Cambra afirmen que, si la guerra a l’Iran s’allarga, caldrà prendre més mesures per a les empreses

Patronal i Cambra afirmen que, si la guerra a l’Iran s’allarga, caldrà prendre més mesures per a les empreses
Tracking Pixel Contents