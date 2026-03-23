Los empresarios de AVE reciben a Jordi Sevilla

Jordi Sevilla, el exministro en Gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido hoy el invitado en la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que preside el naviero Vicente Boluda. Los socios de esta organización, los de mayor poderío económico de la Comunitat, han trasladado al experto de origen castellonense "sus inquietudes y reflexiones sobre la situación económica actual, así como los principales retos a los que se enfrenta el tejido productivo, su voluntad de contribuir al desarrollo económico y social, el papel que deben jugar los empresarios en la construcción de la sociedad o la excesiva burocracia que hay en España, entre otras cuestiones", según un comunicado de AVE.

Jordi Sevilla "ha compartido su visión sobre el contexto económico y político actual, en un espacio de diálogo en el que se ha puesto en valor la importancia del debate, el pensamiento crítico y la búsqueda de consensos para abordar los desafíos presentes y futuros".