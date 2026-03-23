La gasolina 95 cae a 1,62 euros en un día, pero algunas gasolineras de Valencia aún la venden por encima de 1,80

La entrada en vigor de la rebaja del IVA aplicada a los carburantes ha tenido un efecto inmediato en los precios medios de la provincia de Valencia, aunque con un traslado desigual al consumidor final. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la gasolina 95 pasó en apenas 24 horas de los 1,80 euros por litro a 1,62 euros, coincidiendo con la reducción del impuesto del 21 % al 10 %. En el caso del gasóleo A, el descenso fue de 1,95 a 1,79 euros por litro.

El ajuste refleja el impacto directo de la política fiscal sobre un mercado altamente sensible al precio ante la guerra en Irán. Los carburantes son un componente clave del gasto de los hogares y de los costes empresariales, especialmente en sectores como el transporte, la logística o la agricultura. De ahí que el Gobierno haya optado por una medida de choque orientada a contener la inflación y aliviar la presión sobre la renta disponible.

Sin embargo, la fotografía detallada del mercado revela una realidad más compleja. El Geoportal de Hidrocarburos del propio ministerio muestra que cientos de estaciones de servicio en la provincia no han trasladado plenamente esa rebaja a sus precios. En el caso de la gasolina, cerca de 200 gasolineras seguían vendiendo por encima de los 1,62 euros por litro, y más de una veintena incluso superaban los 1,80 euros. En diésel, la dispersión es aún mayor: alrededor de 300 estaciones mantenían precios por encima de los 1,79 euros, con algunos puntos que rebasaban los dos euros.

Diferencia de precios

Esta heterogeneidad responde a varios factores. Por un lado, el mercado minorista de carburantes en España funciona en régimen de competencia, donde cada operador fija sus tarifas en función de sus costes, su estrategia comercial y su ubicación.

Por otro lado, existe un cierto desfase temporal en la traslación de las medidas fiscales. Aunque la rebaja del IVA es inmediata en términos legales, el precio final depende también del stock previo adquirido por las estaciones y de los contratos de suministro. Esto puede provocar que la reducción no se refleje de forma homogénea en todos los puntos de venta.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes un paquete de medidas para aliviar la presión sobre el bolsillo, ante la escalada de precios derivada de la guerra en Irán. Sánchez anunció, entre otras medidas, la reducción del IVA a los carburantes, con una bajada del 21 al 10 %. Esto supondría, según el presidente del Gobierno, un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante. Sánchez dijo en la presentación de estas medidas que la rebaja de este impuesto se traduciría en "unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio".