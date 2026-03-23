Mapfre, nuevo ‘Founding Partner’ del Roig Arena
La aseguradora se incluirá en el ‘naming’ del parking público del Roig Arena, situado en la avenida Hermanos Maristas.
Mapfre y el Roig Arena han cerrado un acuerdo de colaboración por el que la compañía de seguros se convierte en ‘Founding Partner’, categoría principal de patrocinio del recinto, según ha informado este último en un comunicado. Además, Mapfre formará parte del ‘naming’ del parking público del Roig Arena, situado en la avenida Hermanos Maristas, 16. Mapfre ya tuvo presencia destacada en el show de drones gratuito que tuvo lugar los pasados días 13 y 14 de marzo junto al recinto valenciano.
Patrocinio
Ricardo Garzó, director regional de Mapfre en Valencia-Castellón, subraya: “Con este patrocinio, Mapfre está presente en un espacio multiusos y muy dinámico que, además, se ha convertido ya en un referente en el panorama de ocio. Para nosotros, es una oportunidad para seguir reforzando nuestro compromiso, a través de iniciativas como ésta, que generan valor e impulsan la participación de la sociedad, a través de eventos deportivos y de entretenimiento que se celebran en el Roig Arena”.
Por su parte, Víctor Sendra, director general del Roig Arena, afirma: “Estamos muy contentos de contar con el apoyo de Mapfre, una compañía líder en su sector. Juntos, seguiremos impulsando un espacio que se está posicionando en el mundo de la música, el deporte, la empresa y el entretenimiento”.
- El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
- Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en València
- El aeropuerto de Valencia inaugura una terraza de acceso libre con vistas a los aviones
- Hacienda llama a la puerta de 2,5 millones de contribuyentes valencianos
- Ontinyent dice adiós a los contenedores en las calles: las claves del nuevo sistema de recogida y el reto de vencer la resistencia vecinal
- La primavera despierta en València con un centro tomado por los visitantes
- Las gasolineras valencianas desatan una 'guerra de precios' tras la bajada de impuestos del Gobierno
- Una veintena de profesionales se presentan a la plaza de coordinador del corredor mediterráneo