Mapfre, nuevo ‘Founding Partner’ del Roig Arena

Mapfre y el Roig Arena han cerrado un acuerdo de colaboración por el que la compañía de seguros se convierte en ‘Founding Partner’, categoría principal de patrocinio del recinto, según ha informado este último en un comunicado. Además, Mapfre formará parte del ‘naming’ del parking público del Roig Arena, situado en la avenida Hermanos Maristas, 16. Mapfre ya tuvo presencia destacada en el show de drones gratuito que tuvo lugar los pasados días 13 y 14 de marzo junto al recinto valenciano.

Patrocinio

Ricardo Garzó, director regional de Mapfre en Valencia-Castellón, subraya: “Con este patrocinio, Mapfre está presente en un espacio multiusos y muy dinámico que, además, se ha convertido ya en un referente en el panorama de ocio. Para nosotros, es una oportunidad para seguir reforzando nuestro compromiso, a través de iniciativas como ésta, que generan valor e impulsan la participación de la sociedad, a través de eventos deportivos y de entretenimiento que se celebran en el Roig Arena”.

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Mapfre Roig Arena Dron / Levante-EMV

Por su parte, Víctor Sendra, director general del Roig Arena, afirma: “Estamos muy contentos de contar con el apoyo de Mapfre, una compañía líder en su sector. Juntos, seguiremos impulsando un espacio que se está posicionando en el mundo de la música, el deporte, la empresa y el entretenimiento”.