Metrovacesa impulsa la construcción de un centenar de pisos en Turianova

Metrovacesa ha obtenido la licencia de obra para iniciar la construcción de Residencial Vora, su nueva promoción en el barrio de Turianova, en València. La concesión del permiso municipal permite activar una inversión de 25,7 millones de euros y avanzar en el desarrollo de 98 viviendas de obra nueva.

“La obtención de la licencia nos permite avanzar en un proyecto que responde a una demanda residencial sólida en València. Turianova es hoy uno de los ámbitos con mayor proyección de la ciudad y creemos que seguirá concentrando buena parte del crecimiento urbano en los próximos años”, ha señalado David Martínez Cervera, gerente de promociones en la delegación de Levante de Metrovacesa.

La promoción llega en un momento de elevada presión sobre el mercado residencial valenciano. Según el último análisis de la iniciativa Metrovacesa R3search, la provincia ha superado los 1,11 millones de hogares tras sumar 12.000 nuevas familias en el último año, mientras que en los últimos cuatro ejercicios se han formado cerca de 47.000 hogares más de los que se han iniciado en obra nueva, un desequilibrio que está tensionando la oferta y presionando los precios.

En este escenario, Residencial Vora estará compuesto por 98 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con posibilidad de plaza de garaje y trastero, orientadas principalmente a demanda de vivienda habitual. El proyecto incluye piscina comunitaria, zonas ajardinadas y área infantil, además de opciones de personalización a través del programa Elige tu Look.

La promoción se integra en el proceso de consolidación de Turianova como nuevo enclave residencial al sur de València, un ámbito que concentra parte del crecimiento demográfico reciente y que se beneficia de su conexión con las principales vías de acceso y su proximidad a equipamientos educativos, sanitarios y comerciales.

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Eficiencia energética

En términos de sostenibilidad, el proyecto incorpora aislamiento térmico y acústico, carpintería exterior con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y el confort interior de las viviendas.