Patronal y Cámara afirman que si la guerra en Irán se alarga habrá que tomar más medidas para empresas

El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha afirmado que la bajada del IVA del carburante es positiva para intentar paliar el incremento de los costes por la guerra en Irán, pero si el conflicto se alarga habrá que tomar más medidas para ayudar a las empresas.

Así lo ha señalado este lunes a los medios de comunicación antes de presentar un acto del presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado, preguntado sobre si se notan ya los efectos de las medidas del Gobierno de España para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo.

Morata ha considerado que "realmente es pronto" para notar los efectos de las medidas, y ha destacado que lo que más le preocupa es "que se note el corte en el consumo" debido al conflicto bélico, de manera que hay que esperar, pues "una guerra se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba".

Efectos

"Esperemos que sea rápida", porque entonces los efectos "no serán demasiados", ha destacado el dirigente cameral, quien ha alertado de que si la guerra es larga, no se sabe hasta dónde alcanzarán sus efectos, que pueden ser muy grandes.

Cristóbal Aguado, hoy, durante su intervención en el Forum Europa / Germán Caballero

Preguntado sobre si es una buena medida la reducción del IVA de los carburantes, ha considerado que todas las medidas que se tomen para paliar el incremento de los costes son positivas, pero ha insistido en que, si el conflicto continúa, no serán las únicas que habrá que tomar, pues no solo afectará al coste del carburante.

Exportaciones

Así, ha destacado que la Comunitat Valenciana exporta a las zonas del conflicto bélico cerca de 1.300 millones de euros, lo que supone que si la guerra continúa sus implicaciones serán mayores y se tendrán que "seguir tomando medidas que ayuden a las empresas para paliar esta situación".

Por otra parte, preguntado sobre la situación de la Cámara de Comercio de Alicante tras la detención de su presidente, Carlos Baño, por un posible delito de corrupción, Morata ha expresado su respeto por las investigaciones, pero ha indicado que la Cámara de Alicante "no está en ningún proceso de investigación".

CEV

Por su parte, el presidente de la patronal valenciana CEV, Vicente Lafuente, ha afirmado que es "muy positivo" que se haya reducido la fiscalidad de los hidrocarburos para combatir los efectos de le guerra en Oriente Medio, aunque esta medida "en principio va despacio" y cree que se tenía que haber sido "más agresivos".

Así lo ha señalado a los medios de comunicación preguntado sobre si son suficientes las medidas del Gobierno de España para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo. A juicio del presidente de la CEV, son medidas que "van en la línea adecuada de lo que se necesita", en primer lugar con un escudo social para las personas con la reducción del IVA, y en segundo lugar con una bajada de la fiscalidad de los hidrocarburos, algo que sobre todo ayuda a las empresas, para las que es un "problema grave" el coste de los combustibles, que puede conllevar una subida de los precios de alimentación.

"Más lejos"

Lafuente ha explicado que el sector del transporte "todavía es crítico con la situación", porque entiende que hay que ir "más lejos" en las medidas, pero ha considerado que "es cuestión de esperar a ver cuál es la evolución de esa guerra", dado que si se alarga en el tiempo habrá que "pedir medidas suplementarias".

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No obstante, ha considerado que, de momento, con estas medidas del Gobierno de España y pidiéndole a la Generalitat también ayuda, sobre todo en financiación para las empresas a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) o la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), se puede "ir sobrellevando esta situación".