La patronal del alquiler de corta duración ficha a Esther Guilabert

La patronal española del alquiler de corta duración, Fevitur ha nombrado a la directiva ilicitana Esther Guilabert como nueva secretaria general, en un momento clave para la configuración del marco regulatorio del sector tanto a nivel nacional como europeo. Guilabert fue secretaria general de la patronal valenciana (CEV) en el último tramo de mandato de Salvador Navarro.

Con el nombramiento, Fevitur busca reforzar su estructura ejecutiva y su posicionamiento como interlocutor ante las administraciones públicas y los principales espacios de decisión económica. Fevitur representa a 526.000 viviendas de uso turístico registradas y más de 350.000 unidades de alojamiento temporal en toda España, en distintas modalidades de alojamiento no permanente, así como a empresas, operadores y asociaciones que conforman la cadena de valor del sector.

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La nueva secretaria general asumirá la dirección ejecutiva de la organización nacional y la coordinación interna de asociaciones y empresas, reforzando la estructura de Fevitur y la ejecución de su plan estratégico. Tendrá a su cargo la representación institucional y la interlocución con las administraciones públicas y los principales agentes económicos y sociales.