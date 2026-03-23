Semana Santa 2026: horarios y aperturas de todos los supermercados en València

Conoce qué cadenas permanecerán abiertas durante los días festivos

Lucía Camporro

La Semana Santa 2026 en Valencia se celebra desde el Viernes Santo, 3 de abril, hasta el Lunes de Pascua, 6 de abril. Durante estos días, los supermercados ajustan sus horarios habituales para adaptarse a los días festivos, asegurando que sus clientes puedan planificar sus compras. Por eso, conocer de antemano qué cadenas estarán abiertas y qué horarios tendrán durante estos cuatro días te permitirá poder organizar las compras sin sorpresas. A continuación, te detallamos los horarios de Mercadona, ConsumCarrefour y El Corte Inglés.

Mercadona

Todos los supermercados Mercadona de València tendrán el mismo horario durante Semana Santa.

  • Viernes 3 de abril: cerrado
  • Sábado 4 de abril: de 9 a 21:30 horas
  • Domingo 5 de abril: cerrado
  • Lunes 6 de abril: cerrado

Consum

Los supermercados Consum de València también mantendrán todos el mismo horario de apertura, que será el siguiente:

  • Viernes 3 de abril: cerrado
  • Sábado 4 de abril: de 9 a 21:30 horas
  • Domingo 5 de abril: cerrado
  • Lunes 6 de abril: cerrado
Carrefour

Carrefour Campanar

  • Viernes 3 de abril: de 10 a 22 horas
  • Sábado 4 de abril: de 9 a 22 horas
  • Domingo 5 de abril: de 10 a 22 horas
  • Lunes 6 de abril: cerrado

Carrefour El Saler

  • Viernes 3 de abril: de 10 a 22 horas
  • Sábado 4 de abril: de 9 a 22 horas
  • Domingo 5 de abril: de 10 a 22 horas
  • Lunes 6 de abril: cerrado

Carrefour Gran Turia

  • Viernes 3 de abril: de 10 a 22 horas
  • Sábado 4 de abril: de 9 a 22 horas
  • Domingo 5 de abril: de 10 a 22 horas
  • Lunes 6 de abril: cerrado

Supermercados El Corte Inglés

Supermercado El Corte Inglés Pintor Sorolla

  • Viernes 3 de abril: de 11 a 21 horas
  • Sábado 4 de abril: de 10 a 22 horas
  • Domingo 5 de abril: de 11 a 21 horas
  • Lunes 6 de abril: cerrado

Supermercado El Corte Inglés de Nuevo Centro

  • Viernes 3 de abril: de 11 a 21 horas
  • Sábado 4 de abril: de 10 a 22 horas
  • Domingo 5 de abril: de 11 a 21 horas
  • Lunes 6 de abril: cerrado

Supermercado El Corte Inglés de la avenida de Francia

  • Viernes 3 de abril: de 11 a 21 horas
  • Sábado 4 de abril: de 10 a 22 horas
  • Domingo 5 de abril: de 11 a 21 horas
  • Lunes 6 de abril: cerrado

Supermercado El Corte Inglés de Ademuz

  • Viernes 3 de abril: de 11 a 21 horas
  • Sábado 4 de abril: de 9 a 22 horas
  • Domingo 5 de abril: de 11 a 21 horas
  • Lunes 6 de abril: cerrado

