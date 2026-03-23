Horarios Semana Santa
Semana Santa 2026: horarios y aperturas de todos los supermercados en València
Conoce qué cadenas permanecerán abiertas durante los días festivos
La Semana Santa 2026 en Valencia se celebra desde el Viernes Santo, 3 de abril, hasta el Lunes de Pascua, 6 de abril. Durante estos días, los supermercados ajustan sus horarios habituales para adaptarse a los días festivos, asegurando que sus clientes puedan planificar sus compras. Por eso, conocer de antemano qué cadenas estarán abiertas y qué horarios tendrán durante estos cuatro días te permitirá poder organizar las compras sin sorpresas. A continuación, te detallamos los horarios de Mercadona, ConsumCarrefour y El Corte Inglés.
Mercadona
Todos los supermercados Mercadona de València tendrán el mismo horario durante Semana Santa.
- Viernes 3 de abril: cerrado
- Sábado 4 de abril: de 9 a 21:30 horas
- Domingo 5 de abril: cerrado
- Lunes 6 de abril: cerrado
Consum
Los supermercados Consum de València también mantendrán todos el mismo horario de apertura, que será el siguiente:
- Viernes 3 de abril: cerrado
- Sábado 4 de abril: de 9 a 21:30 horas
- Domingo 5 de abril: cerrado
- Lunes 6 de abril: cerrado
Carrefour
Carrefour Campanar
- Viernes 3 de abril: de 10 a 22 horas
- Sábado 4 de abril: de 9 a 22 horas
- Domingo 5 de abril: de 10 a 22 horas
- Lunes 6 de abril: cerrado
Carrefour El Saler
- Viernes 3 de abril: de 10 a 22 horas
- Sábado 4 de abril: de 9 a 22 horas
- Domingo 5 de abril: de 10 a 22 horas
- Lunes 6 de abril: cerrado
Carrefour Gran Turia
- Viernes 3 de abril: de 10 a 22 horas
- Sábado 4 de abril: de 9 a 22 horas
- Domingo 5 de abril: de 10 a 22 horas
- Lunes 6 de abril: cerrado
Supermercados El Corte Inglés
Supermercado El Corte Inglés Pintor Sorolla
- Viernes 3 de abril: de 11 a 21 horas
- Sábado 4 de abril: de 10 a 22 horas
- Domingo 5 de abril: de 11 a 21 horas
- Lunes 6 de abril: cerrado
Supermercado El Corte Inglés de Nuevo Centro
- Viernes 3 de abril: de 11 a 21 horas
- Sábado 4 de abril: de 10 a 22 horas
- Domingo 5 de abril: de 11 a 21 horas
- Lunes 6 de abril: cerrado
Supermercado El Corte Inglés de la avenida de Francia
- Viernes 3 de abril: de 11 a 21 horas
- Sábado 4 de abril: de 10 a 22 horas
- Domingo 5 de abril: de 11 a 21 horas
- Lunes 6 de abril: cerrado
Supermercado El Corte Inglés de Ademuz
- Viernes 3 de abril: de 11 a 21 horas
- Sábado 4 de abril: de 9 a 22 horas
- Domingo 5 de abril: de 11 a 21 horas
- Lunes 6 de abril: cerrado
