Transportes destina 950 millones de euros a electrificar muelles portuarios

El Gobierno acelera la descarbonización de los grandes puertos españoles. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en el despliegue del suministro eléctrico a buques atracados en puertos de titularidad estatal, con la inauguración de la primera conexión OPS (On-Shore Power Supply) a nivel nacional para cruceros ubicada en el puerto de Cádiz. La instalación ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros por parte del puerto y de 6,75 millones de euros por parte de Endesa. La instalación, pionera en España, tiene previsto que atienda una demanda estimada de 8,62 GWh en su primer año, que supondrá una reducción de unas 5.000 toneladas de CO2 anuales, el equivalente a 2.800 coches circulando durante un año. Endesa tiene la concesión del servicio OPS en el Muelle Alfonso XIII por 35 años.

Si en 2024 el conjunto del sistema portuario disponía de una potencia eléctrica instalada de 200 MW y registraba un consumo anual de 1 TWh, para 2030 y poder cumplir el objetivo establecido por el Reglamento AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation, por su terminología en inglés), se estima que será necesaria una potencia adicional de más de 1 GW para atender un consumo total previsto de más de 2 TWh. La inversión pública prevista para este proyecto supera los 950 millones de euros, según las cifras recogidas en los planes de empresa consensuados entre Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, hasta 2030.

Prácticamente en todos los puertos del sistema portuario estatal -incluido Valenciaport- existen proyectos, tanto en fase de ejecución, como planificados y en fase de redacción o estudio, con el objetivo de poder tener todo el sistema OPS desplegado en 2030.

Menos ruido y emisiones

El sistema OPS permite a los barcos atracados conectarse a la red eléctrica apagando sus motores auxiliares, lo que reduce el ruido y las emisiones contaminantes a la atmósfera, dentro del compromiso con la sostenibilidad de los puertos españoles.

La inauguración de la primera conexión OPS para cruceros en un puerto del sistema portuario de titularidad estatal supone un hito para el sistema de interés general, que avanza en el objetivo marcado por la Unión Europea de que los puertos suministren electricidad a buques portacontenedores, cruceros y ferries (ro-pax) para 2030.

Puertos del Estado ha coordinado la integración de las necesidades de potencia en la planificación de la red eléctrica nacional, actualmente en marcha, en estrecha colaboración con las direcciones generales de Política Energética y Minas, Red Eléctrica y las empresas distribuidoras, trabajando para conseguir que el despliegue de OPS sea viable técnica y económicamente.

En este momento, se encuentran ya operativas las siguientes instalaciones OPS en puertos españoles como Baleares, Barcelona, Bilbao, Alicante o Algeciras, entre otros recintos. En Valenciaport está en marcha en la terminal de contenedores muelle Transversal de Costa. Con dos puntos de suministro OPS con posibilidad de atender dos portacontenedores a la vez. Además, en las terminales de cruceros y buques ro-pax muelle de Poniente y muelle Transversal.

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Puntos de recarga

La iniciativa de puntos de recarga eléctrica para buques en Valenciaport cuenta con un presupuesto cercano a los 80 millones, cofinanciados por el programa Connecting Europe Facility (CEF) de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA). El objetivo general de OPS Valenciaport es desplegar la infraestructura de suministro eléctrico a buques con el objetivo de cero emisiones netas para 2030.