AVA-Asaja rechaza el acuerdo UE-Australia por su impacto sobre la ganadería y el arroz

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) muestra su rechazo frontal al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Australia, al considerar que, una vez más, “el sector agroalimentario europeo vuelve a ser moneda de cambio en las negociaciones internacionales”, según un comunicado remitido por la organización presidida por Cristóbal Aguado.

AVA advierte de que Bruselas "ha cedido en sectores agrarios, especialmente la ganadería y el arroz, a cambio de favorecer intereses industriales ajenos al sector primario, especialmente en ámbitos como la automoción o la industria química, así como para garantizar el acceso a materias primas estratégicas vinculadas a la transición energética, como el litio, el magnesio o el aluminio".

Sacrificar

“Siempre que hay que sacrificar a alguien en Europa, el elegido es el sector agroalimentario”, afirma Aguado, quie añade que esta situación no es nueva, porque "ya ocurrió con las consecuencias de los aranceles a fertilizantes rusos y bielorrusos, con el encarecimiento energético o en anteriores negociaciones comerciales como Mercosur o el de Marruecos".

El acuerdo, según AVA, contempla la apertura de contingentes arancelarios para varios productos agroalimentarios considerados especialmente sensibles para España y la Comunitat Valenciana. En carne de vacuno, se permitirá la entrada de 30.600 toneladas -más de la mitad libres de aranceles-; en ovino y caprino, 25.000 toneladas sin derechos; y en azúcar, 35.000 toneladas libres de arancel. También se incluyen concesiones en productos lácteos, arroz, etanol o derivados del cereal.

Aunque la Comisión Europea defiende que estos volúmenes representan un porcentaje reducido del consumo comunitario -en torno al 0,5 % en vacuno o menos del 0,3 % en azúcar-, AVA-Asaja considera que el impacto en determinados sectores y territorios puede ser significativo: “La experiencia demuestra que estos contingentes, aunque parezcan pequeños en términos globales, generan tensiones en los mercados y presionan los precios en origen”, afirma en la nota.

India

Además, critica que no se haya seguido el modelo de otros acuerdos en negociación, como el de India, donde los sectores más sensibles quedaron excluidos. “AVA-Asaja apoya el comercio internacional, pero siempre bajo condiciones de reciprocidad y dejando fuera aquellos sectores estratégicos, algo que en este caso no ha ocurrido”, añade.

Otro de los puntos que preocupa a la organización es la "eficacia real" de las cláusulas de salvaguarda previstas en el acuerdo. AVA-Asaja recuerda precedentes recientes en los que estos mecanismos "han resultado ineficaces o se han activado con años de retraso, como ocurrió con las importaciones de arroz procedentes de Birmania y Camboya o con el etanol de Pakistán”.

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El acuerdo UE-Australia culmina un proceso negociador de más de ocho años y se produce en un contexto internacional marcado por una fuerte incertidumbre geopolítica. La guerra en Oriente Medio -tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán-, la volatilidad energética y el encarecimiento de insumos agrarios están disparando los costes de producción en el campo europeo, que ya arrastra una pérdida de rentabilidad estructural.