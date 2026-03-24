Las empresas valencianas de la industria del espacio ya facturan 735 millones al año

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que el Plan Estratégico del Sector Aeroespacial 2026-2030 convertirá a la Comunitat Valencia en hub mediterráneo de referencia, generando empleo cualificado, atrayendo inversión y aumentando su peso en la industria aeroespacial europea.

Así, tal y como ha trasladado el jefe del Consell, esta iniciativa “marca con claridad nuestra misión de impulsar de forma decidida la innovación tecnológica, el fomento del talento y la colaboración público-privada para convertir nuestro territorio en polo internacional capaz de diseñar, fabricar y comercializar soluciones aeroespaciales”.

De igual manera, ha hecho hincapié en que este Plan “va a permitir que incrementemos nuestro posicionamiento internacional, fortalezcamos nuestras capacidades tecnológicas e industriales y generemos empleo de calidad para las próximas generaciones”.

Pérez Llorca ha señalado que “el sector aeroespacial en la Comunitat Valenciana es una industria emergente que no deja de prosperar y que, en la última década, ha crecido casi un 48% en número de empresas” contando con 90 empresas, 735 millones de euros en facturación y 1.680 empleos directos.

Por eso, ha trasladado que desde la Generalitat se desarrolla el Plan Estratégico del Sector Aeroespacial de la Comunitat Valenciana 2026-2030 para impulsar y consolidar ese crecimiento a través de la innovación, sostenibilidad y colaboración público privada.

Plan 2026-2030

El Plan se desarrollará en tres direcciones. La primera estará dirigida hacia la innovación, elevando nuestro nivel tecnológico e invirtiendo en actividades de alto valor añadido a través de la cultura de excelencia científica, cooperación abierta e innovación continua.

El segundo eje será el de la sostenibilidad, ya que la descarbonización obliga a apostar por tecnologías limpias, combustibles sostenibles, materiales avanzados y sistemas de propulsión de nueva generación.

Como tercera dirección, el Plan se desarrollará desde la colaboración público-privada, porque la Comunitat Valenciana cuenta con empresas punteras, centros tecnológicos, universidades de referencia y una administración autonómica que apoya este tipo de iniciativas.

El president ha señalado que “no solo tenemos que innovar en nuestros sectores tradicionales como el calzado, el textil o el juguete, sino que nos tenemos que abrir a las nuevas industrias de alta tecnología y valor añadido”.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones, empresas, instituciones académicas y sociedad civil para “sumar esfuerzos, compartir una visión y trabajar en una misma dirección porque el futuro de este sector depende de nuestra capacidad de afrontar retos e imaginar un nuevo modelo económico”.

Así, ha hecho referencia a que la Comunitat Valenciana cuenta con “infraestructuras únicas en Europa” como los laboratorios de la Agencia Espacial Europea y el Consorcio Espacial Valenciano ubicados en la Universitat de València y en la Universitat Politècnica de València o el centro de incubación de startups espaciales en el Aeropuerto de Castellón.

De igual manera, ha mencionado infraestructuras como el aeródromo de Siete Aguas y el puerto de València, así como la Universitat Politèncina de València, líder en ingeniería aeroespacial, y las universidades de Alicante y Miguel Hernándes de Elche que aportan excelencia en robótica, electrónica y automatización.

Noticias relacionadas

PLD Space

Además, ha destacado que “somos la comunidad autónoma que cuenta con la única compañía privada de Europa que tiene acceso directo al espacio, la ilicitana PDL Space, con la que la Generalitat está colaborando para que nuestros jóvenes puedan formarse para trabajar en el sector aeroespacial”.