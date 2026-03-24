Las exportaciones valencianas ya caían antes de la guerra de Irán

La Comunitat Valenciana empezó 2026 con un enfriamiento en las exportaciones que ya se dejaban notar antes del estallido de la guerra en Irán a finales de febrero. Según el informe mensual de la Secretaría de Estado de Comercio, las ventas al exterior alcanzaron los 3.050,2 millones de euros en enero, lo que supone una caída interanual del 1,4 %.

Este retroceso previo al deterioro del contexto geopolítico apunta a una desaceleración de fondo en la demanda internacional, más allá del impacto que puedan tener las tensiones recientes. Aun así, la Comunitat Valenciana mantuvo en el primer mes del año un saldo comercial positivo de 130,4 millones de euros.

Las importaciones descendieron con mayor intensidad, un 5,7 %, hasta los 2.919,8 millones de euros, lo que ha permitido sostener el superávit. Esta evolución contrasta con el conjunto de España, que registra un déficit superior a los 4.000 millones en el mismo periodo.

Por provincias, Castellón se consolida como el principal soporte del saldo positivo, con un superávit de 301 millones de euros y un crecimiento de las exportaciones del 1 %. Alicante también mantiene cifras positivas, mientras que Valencia presenta un déficit de 231,9 millones, pese a concentrar el mayor volumen exportador.

Sectores que más venden

Por sectores, la alimentación sigue liderando las ventas exteriores con 894 millones de euros, cerca del 30 % del total. Los cítricos y las frutas y hortalizas continúan siendo clave, aunque caen un 7,8 %. También destacan los bienes de equipo, que crecen un 22,5 %, y el sector energético, con un aumento del 34,6 %.

En cambio, sectores tradicionales como el cerámico (-40,5 %), el calzado (-3,9 %) o el textil (-1,7 %) registran descensos, en línea con la menor tracción de la demanda internacional. El sector químico, además, presenta un déficit relevante (-3,8 %) por el incremento de las importaciones (18,2%).

Exportaciones por destinos

Europa se mantiene como principal destino, con más del 75 % de las exportaciones, seguida de América y Asia. Este último mercado arroja un fuerte desequilibrio negativo, especialmente por las compras a China.

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En conjunto, la Comunitat Valenciana mantiene su fortaleza exterior en un inicio de año marcado por la incertidumbre, aunque con una pérdida de dinamismo exportador que ya era visible antes del agravamiento del escenario internacional.