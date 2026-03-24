El presidente de Adif reconoce que no tenían autorización "por escrito" para retirar material del accidente de Adamuz, "pero sí verbal"

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, defendió este martes en el Congreso que su empresa "ha colaborado y seguirá colaborando plenamente" en la investigación sobre el accidente de Adamuz, y criticó las "desinformaciones" y "mentiras" que se han proferido contra Adif.

Marco de la Peña compareció a petición propia ante la Comisión de Transportes con el fin, dijo, de "esclarecer las dudas" de los grupos y también "para desmontar las desinformaciones que se han vertido a raíz del accidente, que creo que comparte la mayoría de la familia ferrroviaria, solo sirve para generar inquietud en millones de usuarios y desazón y sufrimiento adicional entre los familiares de las víctimas", informa Servimedia.

"No se ocultaron pruebas"

El máximo responsable de Adif, gestor de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes que encabeza Óscar Puente desmitió que se "ocultaran pruebas" al retirar material del lugar del accidente, acción que también reconoció que "contrarió" a la Comisión de Investigación (CIAF) y a la propia jueza que investiga la tragedia, y que calificó como una "posible irregularidad". Pero defendió que el material que quedaba en la zona del accidente "había sido rechazado como prueba por las autoridades" y que dejarlo allí era un riesgo porque la maquinaria pesada que tenía que limpiar la zona iba a remover todo y a afectar al material.

El responsable de Adif lamentó en concreto la "mentira" dicha, a su juicio, de que su compañía no supo enseguida tras conocer el accidente que había dos trenes implicados. El presidente del operador de infraestructuras ferroviarias explicó que ya han respondido a "más de un centenar de requerimientos" de información que les han llegado desde la Guardia Civil, el juzgado, la fiscalía o la Inspección de Trabajo, y prometió que la colaboración con la investigación seguirá siendo "una prioridad" para Adif. Reconoció que la empresa atraviesa una "crisis de confianza".

"La legítima crítica política no debe confundirse con el todo vale", afirmó. "Sería una irresponsabilidad dudar de la fortaleza del sistema ferroviario español por otros fines muy interesados".

Marco garantizó que si cuando termine la investigación se concluye que el responsable del siniestro fue la infraestructura ferroviaria, "incorporaremos medidas para que esto no vuelva a suceder".

Más mantenimiento

El presidente de Adif aseguró que las notificaciones recibidas desde la Fiscalía Europea "son habituales" y que ya se han remitido; que las advertencias de los maquinistas no estaban relacionadas con la seguridad, sino con la "confortabilidad y la fiabilidad" y que "no se ha incumplido ningún procedimiento" con los métodos de auscultación. "La mejor solución es mantenimiento y mejor material", aseveró.

Noticias relacionadas

Los turnos de comparecencias de los grupos comenzaron por los portavoces de PP y Vox, que pidieron la dimisión del presidente de Adif porque creen que su entidad ha "ocultado" datos y no ha colaborado debidamente en el esclarecimiento de los hechos.